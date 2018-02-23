В Молдове сохраняется переизбыток иностранной валюты, передает Noi.md.

Как сообщил Нацбанк Молдовы, в частности, в январе 2018 г. степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 117,2%, по сравнению с 114,7% в декабре 2017 г.

По отношению к прошлому месяцу, чистое предложение иностранной валюты от физических лиц увеличилось на $ 21,6 млн., или на 15,4% - до $ 162 млн., в то время как чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов повысился в меньшей степени - на $ 15,8 млн., или на 12,9% - до $ 138,2 млн.

Избыток валюты на внутреннем межбанковском валютном рынке в течение отчетного месяца был поглощен посредством интервенций НБМ в виде покупок в сумме $ 38 млн.

Молдавский лей по отношению к доллару США укрепился, на 1,3% - с 17.1832 лея за доллар в декабре 2017 г. до 16.9615 лея за доллар в январе 2018 г.

Что касается структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, наибольшая доля принадлежит по прежнему евро (65,5%), затем долларам США (15,8%) и российским рублям (14,3%)