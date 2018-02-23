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Сильвия Раду: Пора ликвидировать муниципальные предприятия
23.02.2018

Исполняющая обязанности генерального примара муниципия Кишинев Сильвия Раду утверждает, что в будущем будет необходима ликвидация большей части муниципальных предприятий. Эти предприятия ничего не делают, кроме как тратят государственные деньги. Заявление было сделано в ходе специального выпуска передачи на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Сильвия Раду отметила, что эти предприятия будут ликвидированы, в том числе потому, что не приносят никакой пользы своей деятельностью. „Я убеждена, что деньги, которые будут сэкономлены в результате этих упразднений, могут быть выделены для решения всех социальных проблем, которые есть в повестке дня примэрии”, - сказала исполняющая обязанности примара.

Что касается символического заявления об объединении с Румынией, подписанного несколькими населенными пунктами Молдовы, Сильвия Раду заявила, что подписание является демократичным. В качестве временно исполняющего обязанности примара она отметила, что не расколола бы кишиневцев по вопросу объединения, потому что примар представляет интересы всех жителей столицы.

В пятницу, 16 февраля, временно отстраненный от должности генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ объявил, что отказывается от мандата. Он заявил, что решение принято в знак протеста против злоупотреблений, которые имеют место против города и против него. Примэрия передала в Центральную избирательную комиссию его заявление. 

ЦИК еще не обнародовала решение по заявлению, а так же по досрочным парламентским выборам после истечения срока полномочий генерального примара муниципия Кишинев.


 
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