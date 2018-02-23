Филип Киркоров прилетел в Кишинев поддержать своих подопечных на «Евровидении-2018» (ВИДЕО)

Известный музыкант нашел время в плотном гастрольном графике, чтобы лично поддержать своих подопечных - группу "DoReDoS".

Филип Киркоров приземлился в аэропорту Кишинева сегодня, 23 февраля. В Молдову он приехал из Сургута, у певца сейчас плотный гастрольный график. Однако он нашел время, чтобы лично поддержать своих подопечных из группы "DoReDoS" в финале национального отборочного этапа на конкурс "Евровидение-2018", который состоится в субботу.

Филипп Киркоров выступил в роли продюсера "DoReDoS", он же вместе с поэтом Джоном Баллардом написал для них песню "My Lucky Day". Ребята встречали Киркорова в аэропорту. Артист тепло обнялся со своими подопечными.

- У меня такое ощущение, что я буду выступать. Еще страшнее переживать за близких тебе людей. Я вам хочу пожелать, чтобы ваша мечта сбылась, - сказал Киркоров.

Филип рассказал, что с ребятами он познакомился на конкурсе "Новая волна", который они с успехом выиграли.



- Конкурс серьезный, 12 членов жюри, Игорь Николаев, Игорь Крутой... И с первого дня звучали эти зажигательные молдавские песни с безукоризненным исполнением... Ребята были одними из немногих, которые владели своей профессией блистательно, - сказал Киркоров. - Такая музыка, этно, нравится не всем, однако даже самые строгие члены жюри от обаяния этого коллектива растаяли. Про меня вообще что говорить...

У меня вся моя молодость и ранее творчество связано с Кишиневом. Мой первый продюсер, который многому меня научил, это Петро Теодорович. Моя группа, которая меня сопровождает, до сих пор называется "Теодор", в память о нем. Завтра я буду вместе с ребятами переживать в этом конкурсе. В них я не сомневаюсь. Номер мы придумали очень яркий.

"Евровидение" в этом году пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Молдова будет выступать в первой части второго полуфинала вместе с Румынией и Россией. Финальный концерт конкурса состоится 12 мая.

Встречающие звезду в аэропорту журналисты спросили у Киркорова не хотел бы он встретится с президентом Игорем Додоном, который также поддерживает творческих ребят.

- Кто я! Я артист... Игорь Николаевич - президент, - скромно заявил Киркоров. - Если у него найдется время в его безумном плотном графике, чтобы пообщаться в неформальной обстановке, я буду безмерно рад. Игорь Николаевич очень большое внимание уделяет развитию культуры.