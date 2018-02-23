Майя Лагута: «Где деньги за воду, суки из «Apă-Canal», примэрии и МСК?»

Администрация АО «Apă-Canal Chişinău» резко воспротивилось решению парламента сократить расходы населения на воду.

«Apă-Canal» подаст в национальное агентство по регулированию в энергетике запрос об утверждении дифференцированного тарифа в условиях, когда парламент принял в окончательном чтении закон, который обязывает всех поставщиков воды заключать индивидуальные договора с потребителями, передает IPN.

Согласно пресс-релизу предприятия, последнее изменение, внесенное в принятый закон, не позволяет в данный момент заключение индивидуальных договоров с потребителями в жилых домах. Заключение индивидуальных договоров будет целесообразным после утверждения дифференцированного тарифа, после ремонта внутренних сетей за счет жильцов, а так же после передачи сетей от управляющих к оператору.

Согласно изменениям, принятым в четверг, 22 февраля, индивидуальные договоры будут подписаны по просьбе одной из сторон, в течение 30 дней с момента подачи заявления. В пояснительной записке говорится, что в настоящее время государственные услуги водоснабжения и канализации предоставляются на основании договоров, заключенных со всеми собственниками квартир, а объем воды, потребленный некоторыми жильцами, и не выплаченный ими, перекладывается на плечи собственников, которые выполняют платежи, чем нарушаются их права.

Две другие законодательные инициативы в области водоснабжения и канализации должны быть объединены и будут регулировать внедрение новых положений.

Комментирует лидер общественной организации «Salvghardare» Майя Лагута?

- «Apă-Canal Chişinău» собирается обратиться в НАРЭ с требованием установить дифференцированный тариф. «Apă-Canal» не собирается исполнять положения закона, утверждённого 22 февраля парламентом, которым поставщиков обязывают в 30-дневный срок с момента обращения потребителя, заключить прямой индивидуальный контракт. Заключение индивидуальных договоров будет целесообразным после утверждения дифференцированного тарифа, заявляет «Apă-Canal», - после ремонта внутренних сетей за счет жильцов, а так же после передачи сетей от управляющих к оператору.

Однако хочу напомнить и примэрии и мунсовету, что, согласно закону о приватизации жилищного фонда, 80 процентов средств от приватизации должны были вернуться в жилой фонд для реконструкции сетей, ремонта домов и т.д. Да ещё плюс к этим средствам - платежи за "десервиря блокулуй"...

Где деньги, суки?!

А теперь хотят опять переложить на плечи жильцов и реконструкцию сетей, и ремонт домов... В противном случае будут отключены от подачи воды полностью дома!... И это предусмотрено законом № 303! Неслыханное насилие!

Этого нельзя допустить ни в коем случае!

Будем ждать, когда «Apă-Canal» обратиться в НАРЭ с этой преступной просьбой!