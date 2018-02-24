Нантой: Меня больше интересуют прыжки с парашютом, чем большая политика

Соревнования по парашютному спорту в данный момент важнее для Оазу Нантоя, чем участие в политике.

Бывший депутат, муниципальный советник и советник президента рассказал в интервью новостному порталу Noi.md о причинах своего ухода из МСК, вспомнил, как бок о бок работал с Мирчей Снегуром, а также рассказал, как зародилась его страсть к парашютному спорту.

Несмотря на то, что прямого отношения к общественной сфере Оазу Нантой не имеет, по его словам, он и в дальнейшем будет принимать активное участие в решении общественных проблем. «Странные вещи», происходившие в Муниципальном совете, вынудили его уйти оттуда, поскольку, по его словам, он больше не чувствовал себя нужным.

«Если я ушел из МСК, это не значит, что я перестал быть гражданином Молдовы, следовательно, когда представится возможность, я имею полное право вернуться в общественное пространство. Другое дело, что кто-то заботится о том, чтобы я как можно реже появлялся там, потому что у меня довольно острый язык, и многим это не нравится».

Оазу Нантой рассказал нам, что с интересом следит за событиями, происходящими на политической арене в преддверии важных выборов. И пока, по его словам, ему не к кому примыкать. «С одной стороны, есть выражение «никогда не говори никогда», но мне больше нравится выражение «хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Большой политикой занимаются политические партии, я не состою в партии. Я с интересом слежу за развитием возможных альтернатив. Пока ничего ясного не вырисовывается. Поэтому я скорее запланирую соревнования по парашютному спорту на 2018 год, чем составлю план участия в политике в маленькой стране».

Оазу Нантой извлек разные уроки из политической деятельности, однако больше всего его поразил цинизм кишиневских политиков. Тот факт, что ни одно правительство не оставило о себе положительного впечатления, серьезно бьет по проекту под названием Молдова.

«В политических процессах в нашей стране самое большое отвращение вызывает цинизм политиков. Я понимаю, что нет такой страны, в которой политики были бы ангелами. Но у нас наблюдается очень опасное явление – люди теряют доверие к проекту государственности, и все, что для других более-менее функциональных стран считается нормальным, у нас скомпрометировано: принципы и ценности, вмешательство Церкви, циничная приватизация европейских идей. Этот цинизм несовместим с консолидацией общества как таковой».

Однако политика – не единственный вызов в жизни Оазу Нантоя. То, что для многих кажется невозможным, для Оазу Нантоя – обычное хобби, как например прыжки с парашютом. На его счету более 1000 прыжков с парашютом, и это еще не предел.

«В 1965 году я приехал покорять Кишинев. Прежде чем подать документы на поступление в Политех, я нашел спортивный аэроклуб, находившийся на улице Букурешть. Сначала я летал на планере, затем перешел на прыжки с парашютом. Был неудачный период, когда после серьезной травмы я в течение 31 года не прыгал, а в 2014 году опять начал. С тех пор я совершил около тысячи прыжков. Практически дисциплина называется посадкой в ​​фиксированной точке – ты должен попасть в двухсантиметровую точку. Мне нравится атмосфера, товарищи, мы участвуем в соревнованиях. Последние четыре года я участвовал в Кубке Восточной Европы. Мне нравится», – добавил Оазу Нантой.