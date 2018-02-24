Кто приедет в Молдову за «длинным рублём»?

Ксения Флоря

Республика Молдова официально присоединилась к странам, импортирующим рабочую силу, в том числе низкоквалифицированную.

В конце января правительство утвердило список дефицитных специальностей, на которые могут быть трудоустроены иностранцы. В перечне - 127 профессий, включая врачей, программистов, экскаваторщиков, водителей грузовиков, поваров, медицинских сестёр, садоводов, пчеловодов, учебно-вспомогательный персонал для школ, гимназий и лицеев, а также обслуживающий персонал для офисов и гостиниц.

10 лет спустя, или реальности-2008 и 2018

В 2008 г. президент, отправляя правительство на новогодние каникулы, заявил о том, что, если к 2010-2011 гг. у нас не будет среднемесячной зарплаты в 500 евро, “мы в полной мере столкнёмся с дефицитом трудовых ресурсов”.

Впрочем, в правительстве были настроены оптимистично: кабмин считал, что Молдову ждёт инвестиционный бум, который обеспечит и увеличение числа рабочих мест, и рост заработных плат. Денежных иностранцев в страну должен привлечь особый налоговый климат, автономные торговые преференции, представленные Молдове Евросоюзом, промышленные парки, которые после изменения законодательства должны вырасти, как грибы после дождя, а также пока ещё сохраняющаяся в стране квалифицированная рабочая сила. Кто же предполагал, что в 2009 г. произойдёт мировой финансовый кризис, а в Молдове сменится власть и наступит политическая нестабильность?

Тогда, в 2008 г., правительство предложило ввести специальную квоту для трудовой миграции, чтобы, с одной стороны, привлечь в страну квалифицированных специалистов, а с другой, - защитить свой рынок труда. До этого, согласно Закону о миграции, ежегодно устанавливалась общая иммиграционная квота, которая не должна была превышать 0,05% от общего числа населения. Однако, по мере сокращения числа граждан, постоянно проживающих на территории страны, сокращалась и иммиграционная квота. Если в 1995 г. она была установлена от общего числа населения в 4,35 млн человек и составляла 2176 иммигрантов, то уже к 2006 г. сократилась до 1971 иммигранта, т.к. постоянно проживающее население РМ на тот момент равнялось 3,94 млн человек. Как следствие, квота-2007 была использована всего за девять месяцев: в ряде инвестиционных проектов, осуществляемых в Молдове, понадобилась высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому правительство и предложило ежегодно устанавливать квоту для трудовой миграции, исходя из потребностей национальной экономики без привязок к общей численности населения.

Прошло десять лет. Реальность-2018: прогноз президента Владимира Воронина о дефиците трудовых ресурсов исполнился в полной мере. В стране не хватает врачей, педагогов, строителей, полицейских и даже прокуроров. О квоте для трудовой миграции речь уже не идёт: в РМ готовы открыть свой рынок труда для всех, в том числе и для низкоквалифицированной рабочей силы, потому что своей катастрофически не хватает.

2050 г. – многорасовая Молдова?

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что Республика Молдова сейчас переживает вторую волну миграции (для кого-то она уже третья, если учесть миграционную волну начала 1990-х гг., но это не суть важно).

{{ 270865}}Во время предыдущей волны, отмечает Вячеслав Ионицэ, основной поток мигрантов шёл из сельской местности – особенно юга и севера страны. Из городов люди не торопились уезжать. Сейчас же ситуация изменилась. В нынешней волне миграции солируют города – первое место по исходу граждан занимают Бельцы, второе – Кишинёв. “Люди здесь как-то жили и работали, думая, что всё будет нормально. Но сейчас уезжает много состоятельных людей, многие продают дорогие дома, бизнес. Просто люди хотят хорошую среду для жизни”, - считает эксперт.

В октябре 2016 г., во время президентской кампании, нынешний глава государства Игорь Додон говорил, что каждый день из страны на постоянное место жительства в другие государства уезжают 106 человек, а количество наёмных работников в РМ за 2014-2015 гг. сократилось на 20 тыс. человек. Экономический эксперт, доктор экономики Михаил Пойсик приводит такие цифры: если в 2008 г. число занятого населения в Молдове составляло 1251 тыс., то в 2016 г. – 1219,5 тыс. То есть, за восемь лет сократилось на 32 тыс. человек.

По данным Центра демографических исследований при Академии наук Молдовы, реальная цифра граждан РМ, ежегодно уезжающих за рубеж на постоянное место жительства, составляет более 30 тыс. человек, хотя официальная статистика показывает не более 3-5 тыс. В прошлом году число молдавских граждан, получивших гражданство Российской Федерации, составило 15,5 тыс. человек, 17 тыс. получили разрешение на временное проживание в РФ, 8,7 тыс. – вид на жительство.

Практически во всех международных исследованиях Республика Молдова лидирует по оттоку населения в Европе. Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году на сайте Factmaps, к 2050 г. в Республике Молдова останется на 44% меньше населения, чем сейчас. А по прогнозу Венского института демографии (Vienna Institute of Demography), к этому времени население страны уменьшится на 42,7% и составит 1,7 млн человек.

“В результате демографического кризиса, - говорил глава Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану в интервью Sputnik Moldova в 2016 г., - к середине 2050 г. в Молдове будет ощущаться нехватка рабочих рук. Поэтому уже через 40-50 лет власти республики будут вынуждены приглашать рабочую силу из-за рубежа. Приедут люди других рас и конфессий. Тут можно будет рассчитывать на корейцев, китайцев, которые смогут работать в более сложных условиях с наименьшей оплатой труда. А наши люди будут работать во Франции, Италии, Португалии, России”.

С временным отрезком демографы немного ошиблись. Правительство не стало ждать 40-50 лет и готово приглашать рабочую силу из-за рубежа уже сейчас.

Замещение молдаван гастарбайтерами

“Миграция, как двуликий Янус – наши граждане уезжают на заработки или на постоянное место жительства за рубеж, в стране не хватает рабочих рук, и эту проблему надо как-то решать”, - говорит директор Бюро по миграции и беженцам Ольга Поалелунжь.

В 2005-2008 гг. власти РМ пытались регулировать процессы трудовой миграции, увязывая их с перспективами развития страны: возрождение экономики являлось одним из важных направлений сокращения численности национальной рабочей силы, эмигрирующей в поисках зарплат, соотносимых со среднеевропейскими стандартами. В тот период были разработаны и запущены различные стратегии и программы по развитию регионов (программа “Молдавское село”, Национальная программа газификации и т.д.) и программы по воспитанию новых кадров. А возрождение национальной экономики должно было базироваться на росте прямых инвестиций в производство. И эти планы в какой-то мере были оправданы: в 2008 г. приток прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику составлял 711,46 млн долларов, к 2016 г. эта цифра сократилась до 143,15 млн.

Сейчас проблему нехватки рабочих рук в правительстве пытаются решить самым простым образом – не с помощью развития экономики, а с помощью иностранных гастарбайтеров.

Почти весь 2017 г. правительство с парламентом активно меняли действующее законодательство, упрощая правила работы, режим пребывания иностранных трудовых мигрантов на территории РМ, а также требования, которым должны соответствовать иностранцы для того, чтобы законно работать в Молдове. Так, срок рассмотрения заявок и выдачи разрешений на трудоустройство сократился почти вдвое. Не нуждаются в разрешении на работу в РМ специалисты, приглашенные правительством или центральными органами публичного управления, высококвалифицированные работники, иностранцы, занятые в инвестиционных проектах национального значения, а также лица, занимающие руководящие должности.

Сокращено количество госучреждений, которые проверяют и занимаются всеми схемами согласования разрешительных документов. Определённые миграционные льготы предусмотрены для трудящихся-иммигрантов, откомандированных на общий срок, не превышающий 90 дней, а также иностранцев, специальности которых включены в Перечень приоритетных специальностей, недавно утверждённый правительством.

Как заявил премьер-министр Павел Филип, благодаря этим мерам Республика Молдова сможет привлекать больше иностранных инвестиций в свою экономику. Правда, не совсем понятно, как на инвестиционной привлекательности республики может сказаться привлечение на работу в Молдову иностранных медицинских сестёр, поваров или трудоустройство иммигрантов в качестве учебно-вспомогательного персонала школ, гимназий и лицеев (как правило, это психологи, библиотекари, аккомпаниаторы, документоведы) или в качестве обслуживающего персонала в офисах или гостиницах. Эти профессии также включены в Перечень приоритетных специальностей-2018, а, значит, трудоустроившиеся на них иностранцы будут пользоваться тем же рядом льгот, что и программисты, системные инженеры, аналитики программного обеспечения, графические и мультимедийные дизайнеры, инженеры-строители, финансовые и инвестиционные специалисты и консультанты, бурильщики и прочие представители 127 приоритетных для Молдовы специальностей.

Кстати, в утверждённом правительством “дефицитном” списке значатся и традиционные для РМ специальности, а также специальности, по которым наша республика является страной-донором для многих европейских государств. Это представители целого ряда строительных профессий (экскаваторщики, каменщики, бетонщики-арматурщики и т.д.), а также пчеловоды, садоводы, овощеводы, животноводы, специалисты лесного хозяйства и прочее. Получается – своих “экспортируем”, а на их место будем “импортировать” специалистов из-за рубежа, вместо того чтобы стараться сделать работу в стране более привлекательной.

Дефицитная профессия - программист

Молдова – не первая и не последняя страна, сделавшая ставку на импорт рабочей силы. Правительство Литвы в прошлом году тоже утвердило список из 27 профессий, представителей которых не хватает в стране, и специалистам в области которых работа практически гарантирована. Это - технологи по пошиву одежды, инженеры по техническому контролю за оборудованием, инженеры-механики, конструкторы, графические дизайнеры, аналитики компьютерных систем, программисты, инженеры-программисты и т.д. Специалистам-иностранцам в этих специальностях обещан временный вид на жительство, если работодатель согласится принять их на работу не менее чем на год, и будет платить зарплату наполовину выше средней.

В литовском правительстве говорят, что из-за массовой эмиграции жителей за рубеж и желания получить европейские зарплаты, в Литве не хватает квалифицированных работников, и к 2020 г. ситуация может стать критической. “Например, мы можем прогнозировать, что в 2020 г. стране понадобятся 10 тыс. специалистов в сфере информационных технологий, а в общем потребность в IT-специалистах в ЕС возрастёт до 900 тыс. человек”, - заявил литовский министр экономики Миндаугас Синкявичус.

Треть молдавского Перечня приоритетных специальностей-2018 – это тоже IT-специалисты. Информационные технологии – это, пожалуй, одна из немногих отраслей, где Республика Молдова может составить конкуренцию. В том числе по зарплатам.

В Кишинёве зарегистрирован целый ряд филиалов европейских IT-компаний. В прошлом году был открыт филиал бразильской Stefanini, имеющей 88 офисов по всему миру. Зарплаты программистов у нас начинаются где-то от 800 долларов, “топовые” специалисты получают 2,5-3 тыс. долларов, juniоr-программисты (начинающие разработчики) – 200-400 долларов. Это сопоставимо со средними европейскими зарплатами по информационным технологиям.

Например, в Германии самые высокие средние зарплаты в области IT платят в Баварии – 53 863 евро в год, Гессене – 53 633 евро, Баден-Вюртенберге – 52 895 евро. Это где-то 4,3-4,5 тыс. евро в месяц. Но, во-первых, это одни из самых дорогих в плане жизни немецких земель, во-вторых, в Германии довольно-таки высокие налоги, поэтому на руки работающий здесь IT-специалист может получить столько же, сколько и его молдавский коллега.

В Бухаресте web-программисту со старта, как говорят, могут дать 1000 евро. Большинство IT‑работников Румынии сосредоточено в столице, а также в Клуж-Напоке, считающейся румынской IT-долиной. Но в Румынии молдавские программисты, как правило, не задерживаются. Чаще всего они уезжают в Венгрию, Англию, Канаду или США, где платят на порядок выше. Однако большинство американских компаний всё-таки предпочитают такой вариант сотрудничества, как удалённая работа с частичной или полной занятостью в формате home-office. Потому что за одну и ту же работу на месте придётся заплатить сотруднику 6-10 тыс. долларов, а “по удалёнке” – 2-3 тыс.

Так что молдавская IT-сфера достаточно конкурентоспособна. Другой вопрос – кто из иностранцев захочет приехать на работу в Молдову по призыву правительства? По мнению одного из знакомых “айтишников”, единственные, кто ему приходят в голову – украинцы. В Киеве тоже достаточно много офисов крупных европейских IT-компаний, и зарплаты в сфере сопоставимы с молдавскими. В остальных украинских городах платят на порядок меньше. Однако из-за неспокойной и нестабильной обстановки в стране, ехать на работу в Киев многие специалисты опасаются, поэтому, как считает наш собеседник, они вполне могли бы приехать на заработки в Кишинёв.

Китайцы, малайцы, вьетнамцы?

По остальным профессиям, указанным в утверждённом правительством Перечне приоритетных специальностей, Молдову вряд ли захлестнёт волна иностранцев. Если мы не можем удержать своих специалистов такими зарплатами, то иностранные граждане вряд ли купятся на эти заработки.

“Я пытаюсь фантазировать – кто может приехать на работу в Молдову на зарплату в пару сотен долларов? - говорит экономический эксперт Виктор Чобану. – Совершенно очевидно, что из развитых стран к нам никто не приедет, если только не на работу по какому-то проекту, осуществляемому в Молдове какой-то зарубежной компанией. Китайцы? Прошло то время, когда жители Поднебесной брались за любую работу за 100 долларов. У них там официальная минимальная зарплата в прошлом году, в зависимости от региона, составляла 150-350 долларов, а средняя зарплата китайцев в 2017 г. равнялась 750 долларам.

Западные страны в условиях нехватки рабочей силы – как квалифицированной, так и неквалифицированной – привлекают на работу граждан третьих стран. А мы сами – страна третьего мира, четвертого, пятого миров – не существует. По экономическому развитию Молдова находится в зоне 140-х государств, ниже нас только Африка. Да и зачем нам иностранцы? У нас своих специалистов предостаточно. Те же медсёстры и врачи, которые сейчас активно бегут в Румынию и другие страны. Вы лучше для них создайте нормальные рабочие условия и дайте нормальную зарплату”.

Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза считает, что с открытием рынка труда в Молдову может хлынуть поток мигрантов из бедных азиатских стран. “Есть малазийцы, вьетнамцы, в странах которых уровень жизни и условия ещё хуже, чем у нас. Они готовы приехать к нам, т.к. у нас достаточно безопасно, нет терактов”, - заявил профсоюзный лидер в интервью Sputnik Moldova.

Михаил Пойсик с этим не согласен. “В чём смысл трудовой миграции? - задает он риторический вопрос. - В том, что человек срывается с места, для того чтобы заработать и отослать большую часть денег домой. А для того, чтобы сорваться, нужно, чтобы зарплата была раза в два выше, чем у себя на родине. Поэтому наша квалифицированная рабочая сила и едет на Запад выполнять неквалифицированную работу: даже неквалифицированный труд там оплачивается выше, чем квалифицированный труд в Молдове.

Но, допустим, к нам приехали на заработки китайцы, малайцы или вьетнамцы - на зарплату в 4-5 тыс. леев (200-250 евро). Снять однокомнатную квартиру – это уже 150-200 евро. Допустим, они её снимут на несколько человек. Добавьте сюда оплату коммунальных услуг, которые в Молдове просто грабительские. А ведь надо ещё на что-то жить, чем-то питаться. Что у гастарбайтеров останется в сухом остатке? Тем более, что в других странах за тот же труд можно получить больше. В России легально трудоустроенные иностранцы получают около 30 тыс. рублей в месяц (7-8 тыс. леев), нелегальные – чуть меньше. В таких условиях, кто будет рваться на работу в Молдову?”.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что в “таких условиях” выход для РМ один: он очевиден, о нём уже давно и много говорят, но мало что делают, и он никак не связан с привлечением иностранной рабочей силы.

“Наиболее очевидный путь Молдовы на следующие несколько лет – это инвестиции, в частности, иностранные, в создание ориентированных на экспорт производственных мощностей, - написал Вячеслав Ионицэ на своей странице в соцсети. - Однако самой большой проблемой в настоящее время является отсутствие квалифицированной рабочей силы. Именно поэтому нам необходимо срочно развивать потенциал профессиональных школ при подготовке работников в соответствии с новыми требованиями, представленными инвесторами. Если мы хотим привлечь инвестиции с высокой стоимостью, мы должны обеспечить, чтобы у нас была возможность подготовить высококвалифицированные кадры”.