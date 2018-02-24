Резолюция ПСРМ об отставке Кирилла Габурича провалилась

Провалилась 15 резолюция об отставке, предложенная депутатами-социалистами. На этот раз они настаивали на увольнении министра экономики и инфрастуркутуры Кирилла Габурича. Не найдя понимания среди коллег-законодателей, социалисты покинули зал заседаний до начала голосования по их же предложению.

"Констатирую ноль голосов "за". Пожалуй, впервые, во всяком случае в моей практике, резолюция об отставке не набрала ни одного голоса", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Социалисты мотивировали требование об отставке отсутствием экономического роста.

"В 2017 году инвестиции составили 100 миллионов евро, прямые инвестиции в экономику. Между тем в 2008-2009 они были на уровне восьмисот миллионов. То есть сокращение в восемь раз", - сообщил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Авторов требования о своей отставке поправил сам Кирилл Габурич.

"За первые девять месяцев прошлого года иностранные инвестиции превысили 146 миллионов долларов. Этот рост стал возможен благодаря увеличению капиталовложений в молдавские предприятия, которые составили почти два с половиной миллиона долларов", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Спикер также указал депутатам ПСРМ на неточности.

"Это неправда, что 2017 год был провальным с точки зрения экономики. В действительно экономический рост составил в нашей стране почти четыре процента", - заявил Андриан Канду.

В голосовании участвовал 51 депутат.