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Резолюция ПСРМ об отставке Кирилла Габурича провалилась
24.02.2018

Провалилась 15 резолюция об отставке, предложенная депутатами-социалистами. На этот раз они настаивали на увольнении министра экономики и инфрастуркутуры Кирилла Габурича. Не найдя понимания среди коллег-законодателей, социалисты покинули зал заседаний до начала голосования по их же предложению.

"Констатирую ноль голосов "за". Пожалуй, впервые, во всяком случае в моей практике, резолюция об отставке не набрала ни одного голоса", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Социалисты мотивировали требование об отставке отсутствием экономического роста. 

"В 2017 году инвестиции составили 100 миллионов евро, прямые инвестиции в экономику. Между тем в 2008-2009 они были на уровне восьмисот миллионов. То есть сокращение в восемь раз", - сообщил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Авторов требования о своей отставке поправил сам Кирилл Габурич. 

"За первые девять месяцев прошлого года иностранные инвестиции превысили 146 миллионов долларов. Этот рост стал возможен благодаря увеличению капиталовложений в молдавские предприятия, которые составили почти два с половиной миллиона долларов", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Спикер также указал депутатам ПСРМ на неточности. 

"Это неправда, что 2017 год был провальным с точки зрения экономики. В действительно экономический рост составил в нашей стране почти четыре процента", - заявил Андриан Канду.

В голосовании участвовал 51 депутат.


 
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