Облегчена процедура получения водительских прав

Все, кто хочет получить водительские права, будут освобождены от необходимости представления ряда документов, запрашиваемых до сих пор.

Речь идет о справке об изменении персональных данных, справке об административных правонарушениях, в которой должны быть указаны отсутствия запретов на право вождения и копии документа, удостоверяющего личность, передает IPN.

Агентство государственных услуг сообщает в пресс-релизе, что согласно изменениям, внесенным правительством, все эти сведения будут проверены посредством государственных информационных систем.

Новые правила предусматривают, что экзамены на получение водительских прав будут считаться недействительными, если будет установлено, что экзаменатор сообщил кандидату правильные ответы в ходе теоретического экзамена. Так же и в ситуации, когда кандидату будет оказана помощь со стороны другого лица при сдаче теоретического экзамена или если будет использовать техническое оборудование.

Основанием для отмены экзамена будет и игнорирование экзаменатором нарушений, допущенных кандидатов в ходе практического экзамена или если экзаменатор укажет кандидату выполнение определенных маневров, которые нарушают правила дорожного движения или дорожных знаков.

Согласно внесенным изменениям, международные водительские права будут выдаваться на основании национальных водительских прав со статусом „Действительный”, на срок до трех лет, при условии, что этот срок не будет превышать срок действия национальных водительских прав.