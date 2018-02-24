Нанесет ли Бэсеску "ответный удар"

Еще 22 января адвокат экс-президента Румынии Траяну Бэсеску оспорил решение суда Кишинева, отклонившее требование об отмене постановления о лишении Бэсеску молдавского гражданства. Время идет, но шумный и буйный Траян Бэсеску дает все меньше информационных поводов СМИ в связи со своей политической деятельностью в Молдове. Что происходит? Бэсеску затаился и копит силы для ответного удара, или капитана ледокола "Униря" пора списывать на берег?

Ни в коем случае, утверждает замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук. Бэсеску закален морской качкой и привык к политическим штормам, уверен политолог.

"Бэсеску — моряк, и он не сдастся. Морская закалка дает о себе знать. Наверное, он сейчас обдумывает свои дальнейшие шаги, он будет бороться до конца. И если он проиграет — это тоже будет результат для него", — сказал Жук.

Насколько Бэсеску готов далеко зайти для приближения "унири"?

Является ли это позерством или реальной возможностью набрать политические очки?

"Он настроен серьезно в своей идее продвижения унионизма. Он понимает важность 2018 года, понимает, что можно "обрасти" электоратом, потому что в следующем году скорее всего нас ждет политическое затишье", — отметил политолог.

Политолог Сергей Манастрырлы, в свою очередь, утверждает, что Бэсеску уже наносит "ответный удар" лишившим его молдавского гражданства.

"Партия национального единства, почетным председателем которой является Бэсеску, готовится к парламентским выборам. Достаточно всерьез, причем, не сильно отвлекаясь на действия Игоря Додона и президентуры. И поездки Бэсеску по стране, агитация за "унирю" — все это вполне подпадают под определение "ответного удара", — сказал политолог.

Свято место, как известно, пусто не бывает, даже если оно справа и зиждется на идеях "унири". Падение молдавского либерализма расчистило место новым правым.

"Четыре года назад еще "сияла" звезда Либеральной партии, и шансов у Партии национального единства не было. С тех пор правый, унионистский фланг стал сильно дефрагментирован. Я бы связал появление Партии национального единства и с деятельностью некоторых внешних игроков, Румынии, к примеру. Чтобы потом можно было эту партию использовать для продвижения своих интересов в молдавском парламенте", — сказал собеседник.

Эксперты разных геополитических взглядов и ориентаций сходятся в одном — воплотить идеи унионизма, упразднив молдавскую государственность, в наше время нереально. Вместе с тем, рост унионистских настроений бьет по имиджу и государственников, и сторонников восточного вектора, и по "евроинтеграторам".

Таким образом, Бэсеску, скорее всего, будет вечным раздражающим фактором для молдавских политиков, вне зависимости от их риторики. И только реальное улучшение социально-экономического положения граждан Молдовы может снизить эффект политического влияния правых, унионистов и Траяна Бэсеску — моряка, сошедшего на берег в новой гавани — между Прутом и Днестром.