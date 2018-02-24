24 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Нанесет ли Бэсеску "ответный удар"
24.02.2018

Еще 22 января адвокат экс-президента Румынии Траяну Бэсеску оспорил решение суда Кишинева, отклонившее требование об отмене постановления о лишении Бэсеску молдавского гражданства. Время идет, но шумный и буйный Траян Бэсеску дает все меньше информационных поводов СМИ в связи со своей политической деятельностью в Молдове. Что происходит? Бэсеску затаился и копит силы для ответного удара, или капитана ледокола "Униря" пора списывать на берег?

Ни в коем случае, утверждает замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук. Бэсеску закален морской качкой и привык к политическим штормам, уверен политолог.

"Бэсеску — моряк, и он не сдастся. Морская закалка дает о себе знать. Наверное, он сейчас обдумывает свои дальнейшие шаги, он будет бороться до конца. И если он проиграет — это тоже будет результат для него", — сказал Жук.

Насколько Бэсеску готов далеко зайти для приближения "унири"?

Является ли это позерством или реальной возможностью набрать политические очки? 

"Он настроен серьезно в своей идее продвижения унионизма. Он понимает важность 2018 года, понимает, что можно "обрасти" электоратом, потому что в следующем году скорее всего нас ждет политическое затишье", — отметил политолог.

Политолог Сергей Манастрырлы, в свою очередь, утверждает, что Бэсеску уже наносит "ответный удар" лишившим его молдавского гражданства.

"Партия национального единства, почетным председателем которой является Бэсеску, готовится к парламентским выборам. Достаточно всерьез, причем, не сильно отвлекаясь на действия Игоря Додона и президентуры. И поездки Бэсеску по стране, агитация за "унирю" — все это вполне подпадают под определение "ответного удара", — сказал политолог.

Свято место, как известно, пусто не бывает, даже если оно справа и зиждется на идеях "унири". Падение молдавского либерализма расчистило место новым правым.

"Четыре года назад еще "сияла" звезда Либеральной партии, и шансов у Партии национального единства не было. С тех пор правый, унионистский фланг стал сильно дефрагментирован. Я бы связал появление Партии национального единства и с деятельностью некоторых внешних игроков, Румынии, к примеру. Чтобы потом можно было эту партию использовать для продвижения своих интересов в молдавском парламенте", — сказал собеседник. 

Эксперты разных геополитических взглядов и ориентаций сходятся в одном — воплотить идеи унионизма, упразднив молдавскую государственность, в наше время нереально. Вместе с тем, рост унионистских настроений бьет по имиджу и государственников, и сторонников восточного вектора, и по "евроинтеграторам".

Таким образом, Бэсеску, скорее всего, будет вечным раздражающим фактором для молдавских политиков, вне зависимости от их риторики. И только реальное улучшение социально-экономического положения граждан Молдовы может снизить эффект политического влияния правых, унионистов и Траяна Бэсеску — моряка, сошедшего на берег в новой гавани — между Прутом и Днестром.


 
Количество просмотров:
219
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.