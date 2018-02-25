Валерий Осталеп: «Западные партнеры исподтишка готовят отмену нейтралитета Молдовы»

На прошлой неделе министр обороны Еуджен Стурза, которому правящий режим вместе с Конституционным судом разрешил не подчиняться верховному главнокомандующему страны Игорю Додону, сообщил о том, что в течение последующих двух лет армия Молдовы будет модернизирована и оснащена новейшим вооружением, соответствующим всем современным стандартам НАТО. Было заявлено, что впервые с момента оглашения независимости Молдова приобретет летальное оружие на сумму в 11 миллионов долларов, которые выделят западные партнеры. Новость вызвала ряд вопросов у политиков и экспертов на обоих берегах Днестра. Зачем самой бедной стране Европы летальное вооружение? На каких условиях американцы выделяют деньги? Кто будет поставлять вооружение? Против кого и в каких случаях оно будет использовано?

Политолог Станислав Кульминский считает этот вопрос абсолютно неполитическим. «Любой партии, находящейся у власти, нужно задумываться над тем, как обеспечить безопасность страны, - высказал свою точку зрения он в программе «Дело принципа» на телеканале Accent. - Обороноспособность – одна из основных функций государства. Все страны, в том числе нейтральные, обеспечивают свою безопасность за счет сильной, хорошо функционирующей армии. Молдова должна иметь свою армию, которая должна уметь обороняться. Наша страна расположена в регионе, через который прошли волны катаклизмов. Обороняться ранее от них мы не могли. Сейчас нужно к этому готовиться».

«Летальное оружие – понятие растяжимое, - сказал директор института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп. – Пистолеты, гранаты, гранатометы – тип этого вооружения довольно обширен. Что именно предполагается приобрести? На какую сумму и кто будет за это платить? И почему именно сейчас молдавские власти, не сумевшие обнаружить за четыре года даже теоретических следов похитителей миллиарда долларов, сделали приоритетом огромные траты на приобретение современного летального оружия? Зачем нам оно? Против кого собираемся его применять?

На западе у нас НАТО и Румыния, с которыми мы объективно не можем воевать. На востоке – Украина, с которой у нас никогда не было и не будет причин воевать. Россия далеко. Даже у самых явных шизофреников нет сомнений, что мы не можем с ней воевать. В кого же может стрелять летальное оружие, которое мы собираемся приобрести? Не будем притворяться: когда мы говорим о боевых действиях, речь идет о Приднестровье. В последнем пункте резолюции по Молдове,недавно внесенной в Конгресс США двумя сенаторами, с которыми встречался Плахотнюк, звучит призыв к обеим сторонам конфликта воздержаться от любых действий, способных привести к экскалации обстановки в регионе. После этого Кишинев заявляет о приобретении летального оружия. В Приднестровье и в России, естественно, обеспокоились. Кто же в действительности нагнетает обстановку?».

Кульминский считает неправильным постановку вопроса о том, против кого будет использоваться это вооружение? «Не секрет, что у США есть планы войны со своими соседями в случае, если они нападут на них, - пояснил он. – Подобный подход касается и нашей концепции развития оборонного сектора нашей страны, последняя из которых была принята в 2002 году при правлении коммунистов. Она предусматривала много полезного – в том числе модернизацию и перевооружении армии. До сих пор до этого у нас просто не доходили руки».

«Не раскрою военной тайны, сказав, что Молдова – недоразвитое, экономически нищее государство, которому диктуют из-за рубежа, что и как делать, где и что покупать, - сказал Осталеп. – Суверенность нашего государства сегодня под очень большим вопросом, учитывая, кто принимает решения. Если спросить два миллиона еще оставшихся в Молдове людей о том, на что следует потратить 11 миллионов долларов, то закупка летального оружия будет по важности на последнем месте. Хороши, конечно, примеры про Швейцарию, Швецию или США, но об этом можно говорить только тогда, когда мы будем также экономически развиты. Боюсь, что нынешние поколения до этого не доживут. Мы находимся сейчас там, где находимся. Немаловажный аспект, который следует учитывать: кто в этой стране будет воевать? НАТО и США продолжают свои разборки с Россией, используя третьесортные государства, как наше, в своих интересах. Мы должны подходить к использованию денег, исходя из рациональности, а не витать в облаках надеждами на перспективу вхождения в НАТО. Посмотрите, что творится в селах, как живут там люди – зачем кормить их «сказочными кашами» о НАТО и Евросоюзе? Не лучше ли эти деньги потратить на решение других, более актуальных для общества проблем?».

Осталеп обвинил наших западных партнеров в том, что они готовят отмену нейтралитете Молдовы: «Я вижу, что они делают, читаю их документы и обвиняю в том, что поступательно, исподтишка готовится отмена нейтралитета нашей страны. Точно также проделываются нашими западными партнерами и другие «фокусы» в нашей стране».

Политолог высказал свое мнение по поводу резолюции по Молдове, предложенной Конгрессу США двумя сенаторами. «В половине проекта резолюции бесконечно повторяются фразы о необходимости соблюдения прав человека в нашей стране, реформирования юстиции, борьбе с коррупцией и т.д., сотни раз упоминавшиеся ранее в других документах. отметил он. - Что еще бросилось в глаза – отсутствие упоминания о нейтралитете нашей страны. Я впервые узнал из этой резолюции, что формат 5+2 – единственно возможный для решения приднестровского вопроса. В каком молдавском законе это написано? Почему американские сенаторы позволяют себе определять формат урегулирования этого конфликта?».

Осталеп считает, что намерение молдавских властей закупить летальное оружие на 11 миллионов долларов затрудняет решение приднестровского вопроса. «На левом берегу Днестра и в России с опаской воспринимает подобные заявления, - сказал эксперт. –Тем более, когда некоторые эксперты в Кишиневе заявляют с экранов телевизоров о необходимости ввести в Приднестровье молдавские войска для защиты целостности страны, как это сделали в Грузии».

Директор института социально-политических исследований и регионального развития, экс-министр непризнанной ПМР Игорь Шорников,комментируя заявление о модернизации молдавской армии и готовности закупить летальное оружие, заявил ИНФОТАГ, что «перевооружение армии Молдовы по стандартам НАТО - один из элементов большого торга, который разворачивается между молдавскими властями и Западом по вопросу о будущем нынешнего политического режима в Республике Молдова после парламентских выборов 2018 года».

По его словам, планы, озвученные министром обороны Молдовы, «сродни покупке индульгенции и молдавская власть рассчитывает, что в обмен на военные заказы Вашингтон отпустит грехи за украденный миллиард и, особенно, за утрату доверия людей к идее европейской и евроатлантической интеграции в период правления в РМ проевропейских альянсов».

При этом он уверен, что молдавская экономика не выдержит такой нагрузки по модернизации армии. «Если перевооружение будет происходить за счет финансовой помощи извне, о чем отдельно упомянул Стурза, то это весьма угрожающе для Приднестровья и России, - делает вывод Шорников. - По меньшей мере, это говорит о том, что Кишинев намерен продолжить политику психологического давления на российское военное присутствие на Днестре».

Николай МЕНЮК