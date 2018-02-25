Какова судьба молдавского лея после выходных?

Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на понедельник, 26 февраля, составит 16,6967 лея, а к евро — 20,5452 лея.

В выходные «американец» стоил 16,6691 лея, «европеец» — 20,482 лея, российский рубль — 0,2936 лея, румынский лей – 4,4005 лея, а украинская гривна – 0,6156 лея.

На 1 января этого года «американец» стоил 17,1002 лея, «европеец» — 20,4099 лея, тогда как в начале 2017-ого доллар обходился в 19,98 лея, а евро — 20,88 лея. На старте 2016 года американская валюта располагалась на отметке в 19,65 лея, а европейская — 21,47 лея. На начало 2015 года американский доллар стоил 15,61 лея, а евро — 18,99 лея. Рекордный курс был зафиксирован 18 февраля 2015 года: доллар — 20,99 лея, а евро — 24,01 лея.

В понедельник, 26 февраля, официальный курс валют, установленный НБМ, составляет: 0,2959 лея за рубль, 0,6191 лея за украинскую гривну и 4,414 лея за румынский лей.