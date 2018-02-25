Адвоката Дорина Киртоакэ наказали за «злонамеренное» требование

Георге Малика оштрафовали на 1250 леев. Умышленная отсрочка рассмотрения уголовного дела отстраненного от должности генпримара столицы Дорина Киртоакэ привела к наказанию одного из двух его адвокатов.

До сих пор слушания откладывали из-за защиты, а экс-глава управления транспорта Игорь Гамрецкий так и не смог дать свидетельские показания. И сегодня адвокаты потребовали отменить заседание из-за параллельных судебных процессов. Более того, они попросили отстранить судью и покинули зал.

- Предложение об отзыве судьи Александру Негру, объявленное адвокатом Георге Маликом, было подано злонамеренно, с целью отложить судебное разбирательство и сбить с толку судей. Применить к адвокату Георге Малику штраф в размере 25 условных единиц, что составляет 1250 леев, - сообщила судья, Ирина Пэдурарь.

Поведение адвокатов Дорина Киртоакэ возмутило и прокурора, сообщает canal3.md.

- Мы попросили судей известить Союз адвокатов и минюст о ненадлежащем поведении адвокатов Георге Малика и Татьяны Йову, поскольку и сегодня они продемонстрировали свои намерения затянуть расследования уголовного дела, - заявил прокурор, Дмитрий Робу.

Дорин Киртоакэ занимал пост генпримара Кишинева 10 лет - с 18 июня 2007 года по 28 июля 2017 года. 25 мая прошлого года его арестовали в рамках расследования резонансного коррупционного дела по распределению подрядов на строительство платных парковок в столице. Бывший градоначальник находится под судебным контролем.