Додон: Демократы думают, что танцуют “басмалуцу”, но всё изменится

Президент Молдовы прокомментировал заявление спикера парламента, вице-председателя ДПМ Андриана Канду о том, что демократы будут править “сегодня, завтра и во веки веков”.

Глава государства дал понять, что подобные заявления вызывают у него улыбку. Я смотрю на их наивность…я же всё это видел. Я видел Партию коммунистов, в которой тоже кто-то думал, что они навечно...

Дмитрий Георгиевич Дьяков, который говорит, что “без нас следующей власти не будет”

…Я сказал как-то ему – вы думаете, что будет как в молдавском танце “басмалуца” – все танцуют в хороводе, а один сидит с платочком в середине и подходит к тому, к кому хочет? Не будет уже такой ситуации.

Никто не вечен во власти, и завтра ситуация изменится. Я не говорю, что будем именно мы. Ситуация изменится, и придется отвечать за все нарушения, которые были допущены за этот период, – сказал президент в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

Во время эфира Игорь Додон также поведал о двух сценариях развития унионизма и главной ошибке ДПМ.