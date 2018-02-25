Не делайте из рынка культа: «Алешинский рынок» в Кишиневе был закрыт из-за жадности собственника?

Такое ощущение, что один из самых известных в столице базарчиков, специально доводился до полного банкротства и запустения

Мы продолжаем дискуссию по поводу того, правильно или нет, что «Алешинский рынок» на Рышкановке собрались ликвидировать. Были высказаны мнения «Против» и «За» , а сегодня эту дискуссию при помощи наших читателей подытожим.

Сначала предоставим слово Корнели, которая оставила на сайте «КП» следующий комментарий:

« Хочу высказаться как жительница сектора Рышкановки по поводу продажи земельного участка собственником, на котором существовал «Алешинский рынок». Так вот, никто не задумывался при его продаже, а куда пойдут жители района за покупками, ведь поблизости и вообще на Рышкановке рынка больше нет. Пусть со всеми недостатками его (самый дорогой, с перекупщиками, неблагоустроенностью, на которую не обращали внимания столько лет местные власти), но людям было удобно и они его посещали. А сейчас куда идти? Кто даст ответ? Почему ни один собственник не думает о людях, а только о своей выгоде? Было бы правильно сейчас подумать о том, чтобы на Рышкановке открыть новый рынок, отвечающий требованиям сегодняшнего дня»

Ей практически тут же ответил читатель под псевдонимом Норд:

«Корнелия, вы голову людям не забивайте своим нытьем… Цены на рынке были высокие, и чем ближе стоял киоск, тем выше они были. А зашли бы вы в любой маркет, которых в этом периметре аж три штуки - там и цены дешевле (те же помидоры и огурцы), да и в тепле… А на рынке продукты выбирал, а рядом собаки мочится, неподалеку рядом человеческий клозет, откуда запах еще тот шел, алкашей было море. Давно надо было сносить!»

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Буквально во вторник мэрия Кишинева приняла решение о создании муниципальных рынков в каждом секторе столицы. А что касается «Алешинского», так дело в том, что его в свое время продали частникам: вот они и распорядились, как захотели.

Не согласен с Нордом другой посетитель нашего сайта:

«Разве вы не поняли, что вас вынудили приобретать то, что вы ранее покупали на рынке, исключительно в супермаркетах. Не надейтесь, на замену вам новый рынок не откроют, на замену придёт новая торговая сеть, которая станет самым крупным монополистом не только в столице, но и по всей стране. Скоро и небольшие магазинчики шаговой доступности сведут на нет!»

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Ну, вот видите – открыть новый рынок обещали. А вот небольшие магазинчики на Богдан Воевод никто не трогает. По крайней мере, пока.

Не прошел мимо наших материалов и один из самых давних и верных читателей «Комсомолки», человек которому мы помогали раскручивать его новостной ресурс (к сожалению, совсем зачахший после того, как его реклама перестала крутиться на kp.md), потомственный политолог:

«Вот за что я люблю наши СМИ так это за равноудалённость. Две недели назад у них же (в «Комсомолке») была статья о том - что это такой ужас, что Шор лишил нас любимого всеми рынка Алешино. А теперь вот статья о том, что это очень даже хорошо. Почему-то вспомнил анекдот про судью, который взял у одной стороны процесса 10 тыс. евро, а у другой 12. Потом вернул второму 2 тысячи и судил честно».

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Сначала маленькая поправка: рынок, все-таки, «Алешинский» (от бывшего названия улицы), а не «Алешино» (впрочем, так говорят все не коренные жители столицы – это не страшно). И, во-вторых, мы с пониманием относимся к тому, что некоторые граждане страны не в силах, понять, что различные мнения – это норма, а не повод вспомнить «бородатый» анекдот. В любом случае, комменатрий имеет право на существование и публикацию.

P.S. Есть подозрение, что мы не раз еще будем к этой теме возвращаться. Пишите, звоните, приходите – ваши мнения важны для нас.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ

А вот так это было - Рынок на Алешина