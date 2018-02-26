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Общество
Ценную посылку из Америки разграбили на «Почте Молдовы», заменив бумагой и куском бревна
26.02.2018

Вместо дорогих вещей в посылке из США жители Кишинева обнаружили кусок дерева и бумагу.

Большая посылка из Америки была разграблена по дороге в Молдову. Для сохранения веса посылки воры положили в картонную коробку деревянный чурбак.

- Вот как работают молдавская почта и таможня! Посылка была отправлена  из США. По прибытию в Молдову ценные вещи были подменены бумагой и бруском дерева, - написала в паблике chisinau.fail жительница Кишинева.

В комментариях люди вспомнили множество случаев исчезновения и краж посылок на «Почте Молдовы». Пострадавшие от действий воров написали, что чаще всего страдают именно посылки, отправленные из-за океана.

«У меня было то же самое. Две пропавшие посылки, все из США. Они знают, из каких посылок можно воровать. И в этой стране нет закона», «А нам в посылку на почте насыпали сухофрукты», «Наша посылка до сих пор не прибыла. Отправлена в 2016 году», - написали они в социальных сетях


 
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