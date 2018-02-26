Иван Бургуджи: Если парламентское большинство отстранит президента и примет закон об унире – гагаузы возьмутся за оружие

Всё время задаюсь вопросом, удивляюсь и не могу понять до конца: кто же мешает нашему президенту издать указ о том, что действия разных там врио президента и подписываемые ими любые указы являются неправомерными и антиконституционными, а, следовательно, не подлежащими исполнению. Для того, чтобы прекратить эту паранойю выставления на публичное посмешище главы нашего государства.

Ведь Конституционный суд не обладает правом самостоятельного отстранения президента от исполнения своих обязанностей. Это не прерогатива КС.

Конституционный суд, в соответствии с требованиями пункта "f" части 1 ст.135 Конституции, «констатирует обстоятельства, оправдывающие роспуск Парламента, отстранение от должности Президента Республики Молдова или временное исполнение его обязанностей, а также невозможность исполнения». Констатация факта наступления обстоятельств, оправдывающих отстранение президента страны от исполнения своих обязанностей, ещё не является фактическим его отстранением. Ведь часть 1 ст.90 Конституции даёт исчерпывающий перечень случаев, при которых может образоваться вакансия должности президента: «Должность Президента Республики Молдова становится вакантной в случае истечения срока полномочий, отставки, отстранения от должности, окончательной невозможности исполнять свои обязанности или смерти».

А статья 91 Конституции строго предписывает: «Если должность Президента Республики Молдова становится вакантной либо если Президент отстранен от должности или временно не может исполнять свои обязанности, временное исполнение его обязанностей возлагается на Председателя Парламента или Премьер-министра в указанной последовательности».

Но при отстранении президента Игоря Додона от должности с мотивировкой «временно не может исполнять свои обязанности» произошло умышленное неправомерное, антиконституционное присвоение властных полномочий и узурпация власти. И все последующие действия и решения всяких врио президента нелегитимны и антиконституционны со всеми вытекающими последствиями. А все причастные к этим вопиющим фактам беззакония должностные лица, в том числе и члены КС, осуществляющие законодательную вакханалию с целью обеспечения реализации политического шулерства правящим большинством в парламенте страны, должны быть привлечены к уголовной ответственности за совершение тягчайшего преступления против народа - узурпации власти.

Ведь президент Игорь Додон в это время мог исполнять возложенные на него конституционные обязанности, поскольку был в полном здравии и уме, не болел, в его отношении не была совершена какая-либо диверсия и он не был похищен террористами. Никакого медицинского заключения о болезни президента не было представлено.

Президент просто отказался промульгировать принятый парламентом закон, который был проголосован повторно и представлен ему на подпись. Хотя должен был его подписать в силу требований норм Конституции. Следовательно, может идти речь только об отстранении Додона от исполнения обязанностей президента и никак иначе. Всё остальное от лукавого и, как говорится, подлежит анафеме.

Поэтому обязанности Додона не мог исполнять Канду для промульгации указов о назначения членов кабинета правительства и отдельных министров. Всё это банальная преступная узурпация власти: парламент не принимал никаких решений об отстранении президента от должности. Ведь часть 1 ст. 89 Конституции РМ гласит: «В случае совершения деяний, которые нарушают положения Конституции, Президент Республики Молдова может быть отстранен от должности Парламентом двумя третями голосов избранных депутатов».

Другими словами, отказ президента Додона промульгировать представленные ему повторно законы или отказ от назначения на должность нынешнего бравого министра обороны подпадает под деяния, которые влекут нарушение президентом страны положений Конституции, и поэтому депутаты парламента могли отстранить его от должности двумя третями голосов избранных депутатов. Только так, а не иначе.

Наблюдая эту законодательную вакханалию и политическое шулерство по отношению к Конституции страны, к основам независимости и незыблемости государства и ко всему гражданскому обществу, а также замену положений законов клановыми понятиями, невольно ловишь себя на крамольной мысли: а ведь это делается намеренно и планомерно. Цель - приучить общество к тому, что ничего страшного не происходит, даже когда растаптывается Конституция, что должность президента временно может исполнять кто угодно и когда угодно.

В один прекрасный день таким же макаром сегодняшнее парламентское большинство примет закон об унире, не утруждая себя проведением всенародного референдума по данному вопросу. По привычке отстранят снова временно президента от должности и промульгируют принятый закон. Пока инертный народ сообразит что к чему - всё будет решено.

Не зря же корреспонденты румынских и правых СМИ так настойчиво добиваются от нас ответа, что мы будем делать, если, предположим, парламент поступит таким образом? Не знаю, как остальные, но народ Гагаузии не будет безмолвным, безвольным и покорным быдлом и наблюдателем. Он с оружием в руках будет защищать суверенитет и независимость Республики Молдова, а также свою государственность в составе данной страны. Бесспорным свидетельством тому являются решения Совета региональных органов власти и управления Гагаузии всех уровней, а также представителей общественности по защите государственности Республики Молдова от 24 февраля.

Я всё время задаюсь вопросом: почему всенародно избранный президент страны идёт на поводу у узурпаторов власти и бездействует, когда фактически идёт ползучая румынизация и пресловутая «униря» нашей страны?! Ведь эти-то полномочия у него ещё пока никто не отнял…

Иван БУРГУДЖИ,

председатель Народного движения «Гагауз Халкы»