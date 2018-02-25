Ион Чебан: мы готовы одержать победу на всех выборах

Лидер фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в Муниципальном совете Кишинэу (МСК) Ион Чебан прокомментировал отставку Дорина Киртоакэ, предстоящие выборы, и то, какими видит он дальнейшие политические события.

T.: Г-н Чебан, в последние годы социалисты постоянно требовали отставки Дорина Киртоакэ. Теперь это произошло. Как Вы это прокомментируете?

И.Ч.: Это одно из немногих верных решений Дорина Киртоакэ за 10 лет работы на должности примара. Жаль, что оно запоздало. Это должно было произойти, как минимум, в июне прошлого года, и у нас уже бы состоялись местные досрочные выборы. Выборы являются самым демократическим способом назначения градоначальника, а не все то, что у нас происходит. Теперь нам необходимо соблюсти все законные процедуры и начать предвыборную кампанию.

T.: Насколько ПСРМ готова к досрочным выборам столичного примара?

И.Ч.: Мы готовы к выборам. Они могут состояться даже в следующее воскресение. Никаких проблем, вообще. У нас хорошая команда много очень важных проектов. У нас предельно четкое видение развития города. Наши коллеги постоянно работают с людьми, проводят дебаты, презентации, пресс-конференции, где предлагают совершенно ясные и точные решения существующим проблемам. У нас очень хорошая команда, видение у нас есть, соответственно, мы ждем начала предвыборной кампании.

T.: Считаете, что параллельно с выборами примара должны состояться и выборы в МСК, или это разные политические темы?

И.Ч.: Конечно, было бы хорошо провести их параллельно, чтобы новый примар пришел с новым составом МСК. Насколько я понимаю, с юридической точки зрения это было бы сложнее, потому что какое-то время Совету следовало бы не собираться. С другой стороны, есть и другие юридические возможности, но с ними все обстоит еще сложнее. Ели речь о том, было бы это лучше, тогда мой ответ – да. Особенно, если учесть, что в МСК есть 17 либералов, которые за два с половиной года не предложили ни одного нормального проекта, за исключением вопросов аренды и земельных отношений. Если вы заметили, мы на всех телепередачах их спрашиваем, а они не могут толком ничего ответить.

T.: В случае проведения досрочных выборов в столице, между кем состоится главная битва?

И.Ч.: Думаю, этот вопрос следует задать политическим аналитикам. Я таких прогнозов не делаю. Но если вы спрашиваете, я отвечу. Во-первых, есть правые силы, и неизвестно, объединятся ли они. Не исключено, что Майя Санду попытается обскакать Андрея Нэстасе во второй раз, выдвинув во второй раз единого кандидата от ПДС. Думаю, что для Нэстасе это было бы роковой ошибкой. Если они пойдут на выборы сообща, тогда, возможно, их общего кандидата следует учитывать. Два – если будет участвовать Сильвия Раду, она что-то получит, но мало. Не хочу называть ее врио примара, потому что мы считаем, что она была назначена незаконно. Три – левые силы, а левые силы это мы.

T.: Когда ПСРМ определится с кандидатом на должность примара Кишинэу? Вы хотели бы баллотироваться?

И.Ч.: У нас все решает партия. На следующей неделе состоится заседание, в ходе которого мы обсудим ряд стратегических и тактических вопросов. Не знаю, будет ли обсуждаться вопрос с кандидатом. Сначала должны быть объявлены выборы, и только после этого все процедуры будут соблюдены. Я и ранее говорил, что эта должность не пиджак или свитер – это очень ответственная должность.

T.: Возможно ли, и что произойдет, если будут найдены юридические отговорки для проведения досрочных выборов столичного примара?

И.Ч.: К сожалению, в нынешних условиях Республика Молдова является страной, откуда пришел Дорин Киртоакэ – с телепередачи «Сюрпризы-сюрпризы». Возможно все, хотя законом предусмотрено, что в данной ситуации выборы должны состояться 20 мая, и все соответствующие учреждения должны выполнить свой долг. Власти не стоило бы прибегать к разнообразным уловкам, как они поступают, например, с президентом, при помощи КС. Если довести ситуацию до абсурда, тогда да – отговорки могут найти, но вообще-то этого не должно произойти.

T.: В последние дни в СМИ обсуждают идею проведения, наряду с выборами примаров в Кишинэу и Бэлць, досрочных парламентских выборов. Насколько реален такой ход событий?

И.Ч.: Очевидно, что мы хотели бы этого. Мы всегда выступали за досрочные парламентские выборы, еще с 2014 года. С тех пор очень много плохого произошло. Чтобы провести досрочные парламентские выборы необходимо либо блокирование в течение трех месяцев принятия законов парламентом, а это нереально, либо отставка правительства, но не думаю, что ДПМ способна на такое.

T.: Какими Вы видите дальнейшие политические события в Молдове?

И.Ч.: Думаю, что ситуация будет очень напряженной. Уже чувствуется, что все приступили к предвыборной кампании. Даже несмотря на то, что мы не планировали некоторые вещи, мы вынуждены реагировать на действия тех, кто этим уже занимается. Думаю, этот год будет очень напряженным со всех точек зрения. Состоятся местные и парламентские выборы, потом снова местные, но мы готовы одержать победу на всех выборах.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине