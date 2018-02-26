Человек недели – бывший директор службы информации и безопасности Виталий Пырлог

Решение Виталия Пырлога уйти с должности главы Службы информации и безопасности (СИБ) произвело эффект разорвавшейся бомбы, спровоцировав шквал высказываний на этот счет и став основной темой недели.

Виталий Пырлог отметил, что «решение об отставке вызвано тщательным анализом обстоятельств, которые могут вызвать в Интерполе неоднозначные мнения».

По его словам, «несмотря на то, что статус председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола совместим другими должностями, я принял решение пресечь любые подозрения и намеки на конфликт интересов».

Пырлог заверил «всех заинтересованных в этом вопросе, что не желает оставлять место для инсинуаций и подрыва доверия к структурам, которым принадлежит». Он заявил, что впредь будет работать только в Интерполе, где продолжит инициированные им реформы.

В то же время Виталий Пырлог выразил надежду, что все те инициативы, которые он успел предложить коллегам из СИБ, «найдут поддержку нового главы ведомства».

ТРИБУНА уточняет: Виталий Пырлог родился 28 июля 1974 года в городе Ниспорень. В период с 1992 по 1997 гг. учился в Международном независимом университете Молдовы, на факультете права, специальность — международное право. Профессиональную деятельность начал в 1993 году в качестве юридического консультанта в частной международной компании. В период с 1997 по 2001 год работал главным консультантом в Аппарате президента Республики Молдова. В январе 2001 года был назначен заместителем начальника Управления правительственного агента и международных отношений в Министерстве юстиции. В 2001 году назначен представителем правительства Республики Молдова в Европейском суде по правам человека, директором Главного управления международных отношений и европейской интеграции в Министерстве юстиции. В 2001-2005 гг. работал в качестве члена Руководящего комитета по правам человека Совета Европы, членом Европейской Комиссии по эффективности правосудия Совета Европы, членом Комитета экспертов по улучшению процедур защиты прав человека в рамках Совета Европы, руководителем молдавской делегации в Европейском комитете по уголовным делам Совета Европы. В 2005 году стал членом Постоянной правительственной комиссии по исполнению решений ЕСПЧ против Республики Молдова.20 сентября 2006 года, указом президента Республики Молдова Виталие Пырлог назначен на должность министра юстиции. Сохранил пост министра и в новых правительствах Зинаиды Гречаной: 31 марта 2008 — 10 июня 2009 года, 10 июня — 25 сентября 2009 года. В сентябре 2009 года недолго исполнял обязанности премьер-министра Республики Молдова. В настоящее время занимает ответственную должность в Интерполе.