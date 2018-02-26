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Политика
Вопрос вывода российских войск с территории Молдовы обсудили на заседании сессии ассамблеи ООН
26.02.2018

Вопрос вывода российских войск с территории Молдовы обсудили на заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Депутат Сергей Сырбу выступил с докладом и подробно рассказал о результатах, которых добились молдавские власти в решении приднестровского конфликта, а также в пресечении вмешательства России во внутреннюю политику нашей страны. 

"Несмотря на то, что Российская Федерация неоднократно брала на себя обязательства вывести свои войска с этой территории Республики Молдова, она постоянно бросает вывоз. Мы обеспокоены ростом военного присутствия в регионе. Особенно тем, что военные учения так называемой оперативной группы российских войск проводятся совместно с военизированными силами региона", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу. 

Депутат отметил, что приднестровский конфликт можно решить при наличии политической воли. Об этом свидетельствуют подписанные ранее между Кишиневом и Тирасполем протоколы.

Сырбу также заявил о продолжении переговоров в формате 5+2. На них обсудят особый статус приднестровского региона, который не должен противоречить суверенитету и территориальной целостности нашей страны.


 
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