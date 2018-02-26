Выборы в Кишиневе: пиковая дама, трефовый валет и другие. Почему ставки в игре за кресло мэра будут высокими

Молдавские либералы упорно навязывали обществу мнение о том, что они якобы стали новой жертвой Плахотнюка, потому что отказались поддержать предложение демократов о переходе на одномандатную или смешанную систему избрания депутатов. Но это не так.

«Партия Иуд»

На самом деле после того как ДПМ отжала депутатов ПКРМ и ЛДПМ и сформировала свое парламентское «большинство» в союзе с «партией политических отходов» во главе с Юрием Лянкэ (ЕНПМ), необходимость в либералах отпала.

Кроме того, руководство ДПМ понимало, что от старых «друзей», которые скомпрометировали и себя, и проевропейский вектор, нужно избавляться. А на либералов, как и на партию Филата, теперь можно повесить всех собак за все те мерзости правления АЕИ, которые как грязь прилипли к одежде режима. Также ЛП с ее оплотом в столице была прекрасным материалом для демонстрации борьбы с коррупцией, которую требовали западные партнеры.

Вдобавок ко всему партию Гимпу давно сотрясали внутренние скандалы. Предательства и склоки в партийных рядах следовали друг за другом. Вспомним разборки с бывшим министром обороны Виталием Маринуцей, уход группы Хадыркэ, историю отставки «мастера на все руки и на все министерства» Анатола Шалару.

И все уходы сопровождались громкими разоблачениями. Анне Гуцу вспомнили бриллианты, подаренные однопартийцами, Маринуце - генеральские погоны, Сахарняну - деньги, которые тот постоянно выпрашивал у партийного босса. «Слава Богу, что мы избавились от тех, кто думает только о стаканах, винных погребах и охоте», - сокрушался в таких случаях бессменный лидер политформирования.

В общем, ЛП превратилась во что-то вроде «партии Иуд». А за Гимпу это прозвище прочно закрепилась после январских событий 2016 года, когда депутаты-либералы поддержали правительство Филипа и, испугавшись гнева толпы, переоделись в форму полицейских. Так они пытались скрыться с места событий, но были пойманы протестующими.

Деньги и власть

Но, конечно же, не желание расправиться над псевдолибералами и псевдоунионистами (многие давно поняли, что для клана Гимпу объединение с Румынией - политический товар, на котором делаются большие деньги) было главным в истории с отстранением Дорина Киртоакэ от должности кишиневского градоначальника.

В грядущих выборах в парламент по смешанной системе Кишинев превращается в ключ, открывающий дверь к победе. Здесь будет сформировано 11 округов, и от того в чьих руках будут бразды правления, очень многое зависит. Это - чрезвычайно важный административный ресурс. И то, что он будет отнят у либералов, было понятно еще в момент ареста Влада Филата. Лидер ЛДПМ предупреждал с трибуны парламента либералов, что они будут следующей жертвой демократов.

Но административный контроль над Кишиневом дает еще и такой приятный бонус, как переподчинение денежных потоков, которые концентрируются в столице. Продажа участков, недвижимости, выдача разрешений на строительство, распил бюджета - это лишь видимая часть криминального айсберга. Точную оценку доходов базарной и транспортной мафии дать очень трудно. Но экономисты говорят о миллиардах наличкой.

Другими словами, после того, как ДПМ перестала нуждаться в услугах сумасбродного лидера либералов и его компании, захват кишиневской администрации был делом предрешенным и неизбежным.

Но что самое неприятное и даже обидное для либералов - ключи от кабинета столичного градоначальника передали обидчикам те, кто ранее преданно служили дяде и племяннику. И.о. генпримара Сильвию Раду назначил вице-примар Нистор Грозаву. В самой форме того, как все произошло, содержался впечатляющий элемент издевательства и насмешки. Для того, чтобы по достоинству оценить силу и модальность удара, стоит вспомнить, что Дорин Киртоакэ олицетворял будущее ЛП. И в один миг этого будущего у партии не стало.

Вероятно, некоторое время бывший генпримар и его дядя считали, что не все потеряно и ситуацию можно отыграть. Невозможно было представить, что тебя просто выбрасывают на помойку как пару изношенных ботинок. И вот, когда развеялась последняя иллюзия, от безысходности Дорин Киртоакэ решил объявить о своей отставке.

Вынужденная отставка

К тому времени в обществе давно уже сформировалось мнение, что Киртоакэ должен был отказаться от должности сразу, что ему не хватило порядочности и чести для подобного шага. Если человек невиновен и кресло начальника для него не главное в жизни, то зачем нужно было разыгрывать весь этот «марлезонский балет»? О тотальной коррумпированности столичной примэрии знали даже все кишиневские крысы. И все же бывший градоначальник медлил до последнего.

Свой поступок Дорин Киртоакэ мотивировал желанием поломать игру демократам. Ведь отставка предполагает новые выборы и, значит, трюк с назначением и.о. генпримара обнуляется.

Поначалу выдвигались две версии. Первая - что Киртоакэ этот шаг согласовал с Плахотнюком, обменял его на свободу. А вторая - что это игра против ДПМ.

Что правда?

Свое заявление бывший мэр сделал накануне заседания апелляционной палаты по делу о незаконности контракта примэрии Кишинева с «EME Parkleitsystems» по платным парковкам. Иск подали социалисты. По тому, как складывались обстоятельства, и по существу вопроса Киртоакэ понимал, что дело он проиграет. А это значит, что законных оснований для возвращения к должности просто нет.

Во-вторых, существовал точный расчет. Было известно, что ЦИК назначила дату весеннего тура перевыборов местной власти - 20 мая. По закону только два раза в году осенью и весной можно переизбрать представителей местной власти, утративших должность по разным причинам. С одной стороны, ЦИК дается месяц на рассмотрение заявления об отставке мэров и местных советников, с другой - решение ЦИК должно быть принято не менее чем за 60 дней до выборов. Итого 90 дней. Дата дня выборов весной известна - 20 мая. Отматываем 90 дней на процедуры - и получаем момент, когда Киртоакэ объявил об отставке.

Таким образом, мы видим, что у либералов просто не было другого шанса остаться в игре и как-то повлиять на ситуацию и ход событий.

Будут ли досрочные выборы в парламент?

Более того, комментируя свое решение, Киртоакэ говорил о четырех возможных сценариях развития событий, что также указывает на наличие задумки и плана в действиях.

Высказывалось соображение, что правительство может спровоцировать досрочные парламентские выборы и провести их одновременно с местными 20 мая. Власть может пойти на это, так и.о. генпримара будет исполнять свои функции до указанного срока, а гарантии что представитель ДПМ победит на выборах в Кишиневе нет. Учитывая важность административного контроля над столицей в период парламентских выборов, демократы, подсчитав плюсы и минусы, якобы могут решиться на подобные действия.

Однако элементарный анализ статьи 85 Конституции, описывающей возможности роспуска парламента, показывает, что из-за процедур досрочные выборы 20 мая - это фантастика.

Кроме того, у власти существует целый план привлечения избирателей на свою сторону (игра с ценами, повышение пенсий и др. вопросы), а также по борьбе с оппонентами. Ей незачем спешить даже несмотря на то, что инициативная группа планирует провести референдум по отмене смешанной системы, что для ДПМ смерти подобно.

Если иметь в виду важность контроля над Кишиневом и то, что претендентов на должность генерального примара будет очень много, а победа оппонента власти в столице создает много сложностей на выборах в парламент, то, разумнее будет решить проблему кишиневского градоначальника осенью.

Как будет на самом деле, мы скоро узнаем. Но следует быть готовым к тому, что власть как шулер вытащит из рукава нужную карту, как было в случае с назначением и.о. генпримара Сильвии Раду. Вспомним, что ее появление на сцене было похоже на трюк фокусника. Грозаву назначил себе преемника не из числа работников администрации, что было единственно возможным, а просто запустил руку в темноту закулисья и вытащил оттуда нужную фигуру. Материализация Сильвии Раду чем-то напоминала явление старой графини в грезах Германна из пушкинской «Пиковой дамы».

Очевидно, что у Сильвии Раду есть определенная роль в этой истории, и роль до конца пока не сыграна.

Явление Пиковой дамы

Несмотря на то, что Сильвия Раду пытается представить себя в образе «честного человека со стороны», болеющего за Кишинев, любой в Молдове понимает, что ее назначение и.о. генпримара - комбинация ДПМ.

В чем состоит особый интерес демократов в контроле над столицей - мы уже объяснили. В подобной ситуации появление посторонних - нонсенс. Но, кроме того, нам известно, что Раду пришла в политику после успешной карьеры в компании «Gas Natural Fenosa Moldova». Распределительные сети, которые она возглавляла, тесно сотрудничали на протяжении последних восьми лет с представителями ДПМ, руководившими минэкономики.

Раду ни разу не воспротивилась грязным схемам с фирмами-прокладками, которые использовала власть, в поставках электроэнергии в Молдову.

Также всем известно о странном договоре между правительством РМ и «Gas Natural Fenosa». В соответствии с соглашением рядовые потребители должны возместить распределительным сетям 1,75 миллиарда лей (100 миллионов долларов) упущенной выгоды через тарифы. И это в то время, как компания получала в тот период максимальные прибыли. Выплаты уже начались.

А недавно пришло известие, что испанская компания свой бизнес в Молдове продает. Как думаете, кто будет главным претендентом на покупку распределительных сетей? Возможно, что эти схемы с властью обсуждаются уже давно.

Более надежный индикатор - недавнее назначение и.о. генпримара без конкурса начальником административного управления одного из самых крупных спонсоров Демпартии - Владимира Майдука.

Все вместе взятое нам точно показывает, что Сильвия Раду не является самостоятельной фигурой в игре. Ее появление было обусловлено интересами ДПМ, и она лишь четко выполняет отведенную ей роль.

Судьба Пиковой дамы

Несмотря на то, что Раду говорит, что не определилась с участием в выборах главы столицы, фактически ее роль в будущей гонке за должность уже расписана.

Появиться таинственным образом из-за кулис, уволить почти всех начальников управлений, наметить упразднение нескольких муниципальных предприятий как бесполезных, родить планов громадье, в общем, сделать серьезный задел на будущее и затем отказаться от борьбы? В таком поведении нет ни логики, ни смысла. Поэтому после паузы и консультаций со штабом демократов будет определена четкая линия в этом вопросе.

Нужно иметь в виду: несмотря на то, что в Демпартии много сильных кадров, их кандидат потерпит поражение на выборах, так как ассоциировать его будут с Владом Плахотнюком. Кишиневцы за выдвиженца олигарха голосовать не будут. ДПМ хоть и предложит официально своего кандидата, но он не будет основным. Козырем власти станет Пиковая дама, которая участвовать в выборах будет как «независимый» претендент.

Однако далее первого тура явному или тайному кандидату власти дорога заказана.

Судьба Трефового валета

У бывшего столичного мэра ситуация еще хуже. Выполняя постоянно указания своего дяди – «трефового короля», Киртоакэ так и не смог стать ни самостоятельным политиком, ни хорошим градоначальником. Траекторию его карьеры точно определила Анна Гуцу, бывший соратник по партии: «Вы были молодой надеждой, а стали рухлядью». От человека, который не оправдал надежд, все отворачиваются, его как отыгравшую карту сбрасывают в отбой.

Предшественник Киртоакэ на посту Серафим Урекян высказался нелицеприятно об ушедшем в отставку: «Он пьянствовал и издевался над Кишиневом».

Спикер парламента Андриан Канду также не пожалел для Трефового валета крепкого словца: «Этому индивидууму... удалось создать своими руками лишь разруху и грязь в примэрии».

О своем подавленном состоянии говорит и сама «молодая надежда» либералов: «Теперь я преступник, пьяница, посмешище или как там меня еще называют другие. После всего случившегося я не хочу больше баллотироваться».

Вероятным кандидатом ЛП, скорее всего, станет вице-председатель организации Валериу Мунтяну. Он уже давно действует как кандидат, комментирует все происходящее в мэрии, воюет с Сильвией Раду и другими будущими оппонентами. Его будут поддерживать все денежные мешки либералов, которые могут не только потерять крупный источник доходов в Кишиневе, но и сесть за решетку.

Кто пройдет во второй тур и кто победит?

Безусловно, значение Кишинева в будущей схватке за власть осознают все политические силы Молдовы, а не только демократы.

Если выборы кишиневского градоначальника пройдут весной, то партия, чей кандидат победит в столице, будет фаворитом осенней гонки. Для политических сил, конкурирующих с ДПМ, это все равно что вскочить на коня.

Понятно, что особое отношение к битве за столицу у ПСРМ. Игорь Додон и Зинаида Гречаная были в шаге от победы. Но, как теперь все осознали, гидра коррупции брала верх, а избиратели оказались обманутыми. Не стал победой и недавний референдум за отставку Киртоакэ. Против социалистов будут выступать все: и правые, и левые силы. Но можно не сомневаться, что их кандидат попадет во второй тур.

На правом фланге основными претендентами (кроме уже названных) будут Майя Санду от ПДС и Андрей Нэстасе от платформы «DA». Для Андрея Нэстасе очень важно выйти из тени лидера ПДС, исправить ошибку, допущенную на президентских выборах. В противном случае политформирование тихо умрет.

Майя Санду фактически включилась в гонку, она также активно комментирует каждый шаг и.о. генпримара и каждое решение. Ей нужно реабилитироваться за поражение на выборах президента. Из-за отсутствия структур в республике столица - единственное место, где активисты ПДС могут выложиться.

Поэтому во втором туре мы увидим представителя социалистов и кандидата от правой оппозиции, которая уже выступит единым фронтом.

Поскольку этот сценарий достаточно легко просчитывается, кишиневцам следует ожидать от власти нестандартных действий и шагов, способных сбить их с толку. А также понимать, что победу у горожан могут просто украсть.

Сергей ТКАЧ