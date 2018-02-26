2 марта в Кишиневе будут говорить о «российской угрозе»

2 марта в Кишиневе состоится межпарламентский саммит по вопросам безопасности «Грузия, Республика Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности». Молдавские проправительственные эксперты анонсировали его как «начало диалога между тремя государствами, который мог бы заложить основу для механизмов сотрудничества в области безопасности». Однако Азербайджан уже отказался от участия в конференции, которая проводится в партнерстве с НАТО.

По словам главы азербайджанской делегации в парламентской ассамблее Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Азера Керимли, Баку продолжит работать в ГУАМ, но в Кишинев никого не пришлет. Член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько объяснил это для Vz.ru тем, что конференция носит антироссийских характер, что не устраивает Азербайджан. «Будет не ГУАМ, как прежде, а ГУМ, - считает Безпалько. - До сих пор все попытки создать антироссийские блоки на постсоветском пространстве заканчивались провалом. Главным образом потому, что идея противостоять России исходила от Запада и противоречила экономическим интересам постсоветских республик, ни одна из которых не является в прямом смысле субъектной и независимой».

По словам эксперта, обвинения в адрес Москвы в том, что она мешает «европейскому выбору» бывших республик СССР, являются надуманными: «И Молдова является членом ассоциации с ЕС, и Украина. Что-то пока не заметно больших экономических успехов у этих стран. Грузия получила безвизовый режим с ЕС еще раньше Украины. Однако при этом остается весьма бедной страной».

А вот молдавские эксперты, близкие к власти, заверяют, что в Кишиневе удастся сколотить антироссийский альянс и создать «систему безопасности». Эксперт по вопросам безопасности Росиан Василой: «Очень надеюсь, что в результате этого диалога будут разработаны механизмы сотрудничества в области безопасности, потому что у нас много общих рисков, угроз, уязвимостей. Самостоятельно очень трудно противостоять, должна быть взаимная поддержка между тремя странами». Полковник в запасе СИБ Александру Попеску: «Саммит приведет в будущем к сотрудничеству между структурами исполнительной власти, правоохранительными органами, что позволит выявить угрозы и принять меры безопасности».

Между тем 16-18 февраля премьер-министр Молдовы Павел Филип и министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности, имевшей антироссийскую повестку дня. Однако в Мюнхен не приехали президенты Китая, США, Франции и ряда других ведущих стран, не говоря уже о Владимире Путине. Не приехала даже Ангела Меркель. У мировых лидеров нашлись дела поважнее, чем обсуждать в столице Баварии «российскую угрозу». Но Кишинев из этого никаких выводов не сделал.

Конечно, Запад продолжает считать главным врагом именно Россию, что не может не льстить большинству россиян. Однако без Москвы сегодня невозможно решить многие серьезные вопросы международной безопасности и проблемы. Например, проблему Приднестровья. Можно предположить, что 2 марта в Кишиневе снова будут утверждать, что причиной всех бед Европы является Россия, и требовать усиления давления на Москву. Однако это не поможет Кишиневу, Киеву и Тбилиси приблизиться к Евросоюзу, что политики почему-то считают своей главной целью.

Александр КАЗАНСКИЙ