Некоторые депутаты готовы сражаться с оружием в руках за государственность Республики Молдова

Гагаузия призывает Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, Соединённые Штаты Америки, Турцию и Российскую Федерацию осудить „агрессивные притязания Румынии к фактической аннексии Республики Молдова”. В резолюции, которая была принята примерно 500 участниками расширенного Совета всех органов власти Гагаузии, состоявшегося в селе Томай, они заявили о своей твёрдой позиции в поддержку сохранения автономии Гагаузии и государственности Республики Молдова и призвали к единству в борьбе с унионизмом, передает IPN.

Приняв данную резолюцию, гагаузы выступили за сохранение и укрепление суверенного статуса Республики Молдова и осудили „государственную политику Румынии, направленную на поглощение Республики Молдова”.Министерство юстиции они призвали пресечь деятельность организаций, целью которых является ликвидация Республики Молдова и объединение с Румынией; парламент и президента Республики Молдова – принять закон, запрещающий работу в государственных органах лицам, обладающим двойным гражданством; прокуратуру – расследовать действия экс-президента Румынии Траяна Бэсеску и примаров, подписавших декларации об объединении с Румынией.

Башкан Гагаузии Ирина Влах выразила недоумение в связи с тем, что в Молдове развивается унионизм, и правоохранительные органы не реагируют на действия унионистов, в том числе на подписание деклараций об объединении с Румынией примарами населённых пунктов Молдовы. В этой связи она выразила благодарность тем населённым пунктам, которые подписали декларации против объединения. „В нашей Гагаузии сохраняется автономия, но мы должны вместе бороться за государственность. Есть силы, которые считают, что мы не найдём понимания внутри страны, но мы не должны уступать. Если будет слаба Гагаузия, то будет слаба и Республика Молдова. Мы должны сосредоточиться на независимости и государственности нашей страны и на силе Гагаузии в составе Республики Молдова”, - сказала Ирина Влах.

Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса отметил, что идея объединения Молдовы с Румынией ведёт свой отсчёт ещё со Сфатул Цэрий 100-летней давности. Новый этап „пропаганды” начался в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда была принята декларация об объединении с Румынией. Он призвал правоохранительные органы Гагаузии принять меры в отношении „пропагандистской машины объединения с Румынией” и призвал руководство парламента и президента Республики Молдова, ОБСЕ, ООН публично осудить антиконституционную деятельность унионизма в Молдове.

Экс-башкан Гагаузии Дмитрий Кройтор считает, что стране угрожает реальная опасность. „Господа, Молдова – это не только ваша Родина. Это и наша Родина. И, лишая её перспективы, вы должны посоветоваться и с нами”, - сказал Кройтор, обращаясь к унионистам.

Депутат парламента от Демократической партии Корнел Дудник заявил, что Гагаузия не должна оставаться в стороне, когда дело касается борьбы с унионизмом. Он осудил визит Влах в Румынию в 2015 году, а также визит румынских чиновников в Гагаузию, заявив, что это действия не способствуют борьбе с унионизмом. Он также заявил, что если произойдёт объединение с Румынией, то он первым возьмёт в руки оружие и будет сражаться за Гагаузию.

Резолюция будет представлена „для исполнения” Народному собранию и другим органам власти Гагаузской автономии.