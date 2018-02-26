Президент Игорь Додон назвал пять возможных сценариев проведения местных и парламентских выборов. При этом глава государства рассказал, какой из них считает наиболее приемлемым, а какой - невыполнимым. Заявление прозвучало в программе “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова”.

По словам Игоря Додона, теоретически могут рассматриваться следующие варианты событий:

1) По закону – в мае выборы примаров, а в ноябре – выборы парламента;

2) Тоже законный, но непростой сценарий: провести в мае и досрочные выборы примаров, и досрочные выборы парламента, но для этого правительство должно уйти в отставку;

3) Оттянуть на ноябрь и местные, и парламентские выборы;

4) Провести в ноябре парламентские выборы, но не проводить в этом году местные выборы;

5) Не проводить ничего и перенести всё на следующий год.

Наиболее вероятными президент считает первые два сценария. Пятый вариант, по его словам, вообще нереален, а третий - достаточно сложен, так как с июня 2018 по июнь 2019 года никакие местные выборы проводиться по закону не могут. Сам глава государства больше склоняется ко второму варианту, объяснив это следующими мотивами: «Я за то, чтобы парламентские выборы прошли быстрее, чтобы мы поставили точку и не тратили деньги два раза. Это несколько десятков миллионов леев экономии».

«Посмотрим, что произойдет. Но идти какими-то другими вариантами – очень рискованно», - подытожил Игорь Додон.