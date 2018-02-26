Владелец холдинга Elat осужден на 9 лет лишения свободы с исполнением

Леонид Волнянский, бывший владелец холдинга Elat, может быть объявлен в розыск для отбывания тюремного срока.

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, вынесенного в прошлом году на имя Волнянского, передает crimemoldova.com

Бизнесмен был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах за то, что в 2011 году, являясь председателем совета коммерческих обществ Elat и Sigma, получил путем обмана и злоупотребления доверием кредит на 24 месяца на сумму 3,2 млн. леев в КБ Universalbank.

На запрос CrimeMoldova, Леонид Волнянский, который уже несколько лет проживает в Израиле, заявил, что он невиновен и не получил ни одного лея из этого кредита. Более того, он отметил, что заявление в банк было подано в период, когда бывший владелец и директор Universalbank Герман Горбунцов, покинул Республику Молдова, а Ренато Усатый, в результате рейдерской атаки в августе 2011 года, стал владельцем банка. Последний якобы отказался выдать ему кредит.

Волнянский считает, что Апелляционная палата оставила в силе приговор, потому что «слишком многие заинтересованы», чтобы он не возвращался в Республику Молдова. Вместе с тем бизнесмен заявил, что намерен обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, чтобы восстановить «доброе имя» и не откажется от борьбы за возвращение прав на холдинг Elat.

Решение Апелляционной палаты не является окончательным, но является обязательным к исполнению.