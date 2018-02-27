Лянкэ: Тема объединения Румынии и Молдовы обретает форму в Кишиневе

Объединение с Румынией - тема, которая становится все более важной в Республике Молдова. Об этом бывший премьер-министр и министр иностранных дел Юрие Лянкэ рассказал в ходе программы „În fața ta” на румынском канале Digi24.

Юрие Лянкэ заявил, что коллеги по партии из районов подтвердили усиление тенденции к объединению с Румынией, сообщает digi24.ro.

"На днях я был в районных центрах и задал этот вопрос моим коллегам по партии, и они сказали мне: « Да, эта тенденция становится все более явной", - сказал Юрие Лянкэ.

Нынешний молдавский вице-премьер также объяснил и причины этого явления.

"Румыния становится более привлекательной страной с экономической, социальной, деловой точки зрения. Она достигла другого качества жизни, инфраструктуры, субсидий в сельское хозяйство. Легко сравнить, сколько получают фермеры на левом и правом берегу Прута. Естественно, этот феномен растет", - отметил Юрие Лянкэ.

На вопрос о том, является ли союз с Румынией реалистичной гипотезой, бывший глава дипломатии сказал, что не исключает ничего.

"Это может свершиться, не дай Бог, после катаклизма. Вспомните 2014 год, который напомнил мне про 1918 год, раз уж у нас год Столетия Великого объединения. Реально, это может быть сделано и посредством этой негативной для РМ динамики, если мы не успеем сесть в вагон, который отправляется на Запад, в сторону ЕС, в сторону НАТО. Сегодня я не знаю, что произойдет с нами завтра или послезавтра. Я знаю, что нам нужно проводить реформы, помогать нашим друзьям на Западе и в Бухаресте, чтобы они помогали нам более эффективно, и создать эту взаимозависимость: в сфере энергетики, посредством мостов", - заявил Лянкэ.

Лянкэ признался, что осознает неудачу попыток в течение 26 лет независимости Республика Молдова построить мост через Прут, учитывая, что в период, когда Бессарабия была частью Румынии, через Прут простиралось 26 мостов, многие из которых впоследствии были уничтожены Советской армией.