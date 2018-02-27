Иностранные партнеры получили заверения от Плахотнюка

Лидер Демпартии Влад Плахотнюк прокомментировал доклад Совета Европейского союза об успехах, достигнутых Молдовой, сообщает новостной портал Noi.md.

Политик заверил европейских партнеров, что в лице правительства Кишинева они приобрели серьезного собеседника, и пообещал продолжить реформы.

«Выводы, сделанные Советом ЕС, побуждают нас, команду Демократической партии, к дальнейшему проведению реформ, которые мы обязались реализовать на европейском пути страны. Мы по-прежнему привержены нуждам населения Молдовы, и заверяем наших международных партнеров, что в Кишиневе у них есть серьезные и здравомыслящие собеседники, в том числе в сферах, где есть еще место для совершенствования», – сказал Влад Плахотнюк.

В то же время он поблагодарил европейское сообщество за оказанную Молдове поддержку. «От своего имени приветствую поддежку, оказываемую ЕС Молдове, и непрерывный интерес к развитию нашей страны, что подтвердили сегодня официальные лица в Брюсселе», – добавил Влад Плахотнюк.

Совет ЕС опубликовал сегодня доклад об уровне реализации реформ в Молдове. Организация выразила сожаление в связи с тем, что молдавские власти не учли часть рекомендаций ЕС по избирательному законодательству. Также Совет призвал правительство нашей страны в кратчайшие сроки провести реформу по демонополизации средств массовой информации, усилить борьбу с коррупцией и довести до конца реформу судебной системы.