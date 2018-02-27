Канал RTR Moldova оштрафован КСТР на 50 000 леев

Координационный совет по телерадиовещанию оштрафовал телеканал RTR Moldova за нарушение закона о борьбе с пропагандой.

После получения жалобы Ольга Барбэлатэ проверила вещание канала и обнаружила, что канал транслирует репортажи, идентичные тем, которые показывает Россия 1. Более того, даже текст репортеров был идентичен российскому. Эти репортажи составляли от 28% до 41% за время проверки канала и транслировались в разделе новостей мира, передает realitatea.md.

В свою очередь, канал RTR Moldova пытался отстоять свою позицию, утверждая, что они представляют материалы, которые отражают внешние события, располагают корреспондентами за рубежом и что эти репортажи являются их собственными.

В ближайшем будущем канал должен отчитаться перед КСТР о том, какие меры были приняты для исправления ситуации.

Напоминаем, что новые положения Кодекса телевидения и радио по борьбе с иностранной пропагандой в Молдове вступили в силу 12 февраля 2018 года.