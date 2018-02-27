«Аpă-Canal» наехал на парламент

Марина ТИМОТИНА

19 февраля совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства рассмотрел заявление Валентины Лимоновой об отказе АО «Аpă-Canal Chișinău» заключать с ней индивидуальный договор о поставке воды.

«Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации №303, который не дает мне права заключить индивидуальный договор и заставляет платить за соседей, дискриминирует меня», - возмущается Лимонова. На заседании совета она рассказала, что живет в приватизированной квартире в Кишиневе на Московском проспекте. Дом обслуживается муниципальным предприятий по управлению жилым фондом (МПУЖФ) №20, бывший ЖЭУ.

Дело Валентины Лимоновой: приписано 63,6 процента воды

- Каждый месяц с 2016 года данные о поставке холодной воды, которые я указывала в квитанции, увеличивались на 40-60 процентов, - указала истица. - За октябрь 2017 года вместо 11 кубометров вписали 17,9974 – на 63,6 процента больше. Стоимость услуги увеличилась на 74,8 лея. Счетчики приобретены, установлены и опломбированы в установленном порядке.

Как сообщили в Инфокоме, куда я обращалась за разъяснением, приписки объясняются тем, что у меня нет индивидуального договора с «Аpă-Canal Chișinău». Предприятие отказалось заключить договор по причинам, которые закреплены в статье 29 (4) закона №303.

Договор с «Аpă-Canal Chișinău» заключил управляющий домом - МПУЖФ №20, «лишняя» вода распределялась между хозяевами квартир. Если в доме не все установили квартирные счетчики - количество приписанных кубометров увеличивается на десятки процентов. Я не могу заставить всех квартиросъемщиков выполнить условия закона №303 и установить счетчики.

Но есть дома, в которых «Аpă-Canal» заключил индивидуальный договор с каждым владельцем квартиры. Для них оплата услуг водоснабжения осуществляется по показаниям внутриквартирных счетчиков. Они платят только за себя. Почему я должна платить за других?

Закон 303 разделил владельцев квартир на две группы. Одни заключили индивидуальный договор и платят только за потребленную воду. Со вторыми «Аpă-Canal» договор заключать не хочет, не выполнены условия статьи 29. Мое право на заключение договора нарушено.

Ян Фельдман: "Нет счетчика – платишь меньше. Где логика?"

Председатель совета Ян Фельдман указал, что совет компетентен рассматривать жалобы, которые относятся только к дискриминации прав узкого спектра: «Если вы купили просроченную сметану, это нарушение прав, но к нам не имеет отношения. В нашей компетенции рассмотрение таких дел, в которых различное отношение к человеку вызвано одним из таких критериев: вы другой национальности, другой расы, другого гражданства, другой политической принадлежности, другой религии и т.д.. Но данный вопрос совет тоже рассмотрит».

Фельдман предложил присутствующим представителям «Аpă-Canal», министерства сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды и национального агентства по регулированию в энергетике РМ прокомментировать факты, изложенные Лимоновой. Почему в одном случае заключается индивидуальный прямой договор с потребителем, в другом нет? Разве не абсурд, когда в квитанции увеличивают объемы потребляемой воды на 67 процентов из-за разницы между показаниями общедомового и квартирных счетчиков? Есть ли логика в том, что к показаниям счетчика в квартире добавляют нераспределенные кубометры воды, а если счетчика нет – можно платить исходя из шести кубометров на человека плюс нераспределенные кубометры? «Министерство разрабатывает политику в этой области», - указал Ян Фельдман.

«Аpă-Canal» выигрывает все суды

Прасковья Фрумусаки, представитель «Аpă-Canal», считает, что вопросы, которые подняла Лимонова, не входят в компетенцию муниципального предприятия:

- Это проблема МПУЖФ №20. Пусть пройдутся по квартирам и выяснят, у кого установлен счетчик, у кого нет. Часть жителей дома пришла на заседание совета. Так пусть выяснят у МПУЖФ, почему такая большая разница между показаниями общедомового и квартирных счетчиков.

После 2007 года поставщик воды не заключает индивидуальные договора с физическими лицами, указала Фрумусаки. Суды рассмотрели 60 аналогичных исков - «Аpă-Canal» выиграл: «Проблему надо решать на основе стать 29 закона 303. Мы не ущемляем права заявителя и предлагаем совету отклонить жалобу».

Что даст проект закона о внутридомовых услугах

Илиана Белекчиу, представитель министерства сельского хозяйства, регионального развития и экологии, отметила:

- Министерство считает, что внутренние сети входят в общее неразделенное имущество. Владелец отдельной квартиры не может заключить индивидуальный договор. Все владельцы - субъекты кондоминиума. Министерство опирается на решение Конституционного суда от 26 июня 2016 года: ни один собственник не может востребовать право на имущество без согласия других собственников жилья.

Белекчиу указала, что в министерство идет поток таких жалоб, инициированы изменения: «Создана группа разработчиков проекта закона о внутридомовых услугах. Предлагается изменить способ распределения разницы между показателями общедомового и квартирных счетчиков воды. Мы предлагаем исключить распределение разницы на тех, в чьих квартирах есть счетчики. Опыт показал, что там, где счетчики установлены во всех квартирах, проблем нет.

НАРЭ плюс «Аpă-Canal»

Александру Страйстарь из НАРЭ, в чьей компетенции установление тарифов на воду, поддержал позицию «Аpă-Canal», причем высказался категорично:

- Закон не обсуждается, а исполняется. Потери могут быть не только из-за отсутствия счетчиков. Влияют плохое состояние внутренних сетей, неверные показания самих счетчиков. Есть одно решение - создавать кондоминиумы и вопросы решать совместно на основе договоров. Прекратите все сваливать на МПУЖФ. Жильцы, которые не согласны, должны быть исключены или наказаны.

Нет дискриминации?

Страйстарь уверен, что жалоба не может быть принята к рассмотрению: «Не могут быть соблюдены критерии технического порядка. Требования не обоснованы. Нет дискриминации».

Вот как отреагировал Фельдман: «Разве можно говорить о стимулировании жильцов к установке счетчиков, если за тех, кто их не установил, платят те, кто потратился, опломбировал приборы? Разве нельзя это было урегулировать положениями НАРЭ?».

Отвечая на вопрос, Страйстарь попал в капкан: «Проблема в бездействии жильцов. Не МПУЖФ должен отвечать, а жильцы. Надо быть требовательнее и установить срок, к которому все жильцы должны стать членами кондоминиума. Сейчас за утечки внутридомовых сетей никто не отвечает. А примэрия дает деньги на ремонт крыш и неизвестно чего еще. МПУЖФ паразитируют на деньгах жильцов и муниципальном бюджете».

Никто так и не понял: надо требовать от управляющих жилым фондом в лице МПУЖФ регулировать эти вопросы - или оставить без внимания обвинения в паразитировании?

Где деньги, выплаченные жильцами?

Никто из представителей ведомств и словом не обмолвился о том, что дома, в которых фиксируется максимальная разница между показаниями счетчиков, построены 30-50 лет назад.

Валентина Лимонова - архитектор, участвовала в разработке проектов жилых домов, насосных станций на Днестре, очистных сооружений. Она знает, что продолжительность эксплуатации трубопроводов холодной воды - 25-30 лет, задвижек и вентилей - 15-20 лет, водомерных узлов – 10 лет, канализационных труб – 40 лет. За четверть века ни одно государственное и муниципальное учреждение слова не сказало о необходимости замены внутридомовых сетей на те деньги, которые выплатили жильцы за 30-50 лет эксплуатации дома.

В тарифы на воду закладывают стоимость путевок на отдых

Ни МПУЖФ, ни «Аpă-Canal» ни разу не опубликовали свой бюджет с указанием доходов руководителей. Эта информация поступает в НАРЭ, но публичного доступа к ней нет, чтобы граждане ничего не узнали о затратах. При этом представитель НАРЭ не знает, что новый закон о кондоминиуме так и не принят, по закону от 2000 года числа судебных разбирательств между владельцами квартир и председателями кондоминиумов не счесть.

«Из 2600 домов в муниципии Кишинэу, по которым имеются данные в Инфокоме, только 800 не имеют разницы между домовым и квартирными счетчиками воды, - рассказала Елена Лапп, вице-директор МП «Инфоком» в телепрограмме Impact. - В 51 доме сумма объемов потребленной воды по показаниям квартирных счетчиков на 50 процентов меньше, чем показывает общедомовой счетчик».

Генеральный директор АО «Аpă-Canal» Вероника Херца отметила, что 26 процентов потребителей не платят за воду, а возникшую разницу оплачивают соседи.

«НАРЭ бессовестно поступает с потребителями воды, - считает председатель ассоциации «Salvgardare» Майя Лагута, которая высказала свое мнение в телепрограмме.– В тарифы на воду закладывает стоимость путевок на отдых».

Конституционный суд – на стороне монополиста

Итак, что ж делать с «лишней» водой? «Аpă-Canal» считает, что это не его проблема, министерство работает над новым законопроектом, НАРЕ всех гонит в кондоминиум, а парламент принимает поправки к закону.

Закон №303 о публичной услуге водоснабжения и канализации, который обязывал платить за соседей, принят 13 декабря 2013 года. КС дважды подтверждал законность статьи 29, устанавливающей право поставщика воды отказать потребителям в заключении индивидуальных договоров. Именно поэтому разница между показателями общедомового счетчика воды и суммой показателей квартирных счетчиков делится на количество квартир. В итоге плата за воду возрастает на 30-60 процентов.

Майя Лагута: «Где деньги за воду, суки из «Apă-Canal», примэрии и МСК?»

22 февраля парламент принял поправки в закон №303, дав потребителям право заключать индивидуальные договоры. Но администрация «Apă-Canal» тут же резко воспротивилась решению сократить расходы населения на воду. Поставщик сообщил, что подаст в НАРЭ запрос об утверждении дифференцированного тарифа. Согласно пресс-релизу предприятия, заключение индивидуальных договоров будет целесообразным только после ремонта внутренних сетей за счет жильцов и передачи их от управляющих жилым фондом к оператору.

Комментирует лидер общественной организации «Salvghardare» Майя Лагута:

- «Apă-Canal» собирается обратиться в НАРЭ с требованием установить дифференцированный тариф.

«Apă-Canal» не собирается исполнять положения закона от 22 февраля, который его обязывает в 30-дневный срок с момента обращения потребителя заключить прямой индивидуальный контракт.

Заключение индивидуальных договоров целесообразно после утверждения дифференцированного тарифа, заявляет «Apă-Canal», и после ремонта внутренних сетей за счет жильцов.

Хочу напомнить и примэрии, и муниципальному совету, что, согласно закону о приватизации жилищного фонда, 80 процентов средств от приватизации должны были вернуться в жилой фонд для реконструкции сетей, ремонта домов и т.д., плюс платежи за «десервиря блокулуй».

Где деньги, суки?!

Также мунсовет выделял ранее десятки миллионов предприятию «Apă-Canal» на приобретение водомеров, необходимых для заключения прямых индивидуальных контрактов.

Опять-таки, где деньги?!

И теперь «Apă-Canal» хочет включить в тариф стоимость новых дорогостоящих водомеров, приобретение и установка которых обойдутся потребителю в 1500 лей! И это тоже законом № 303 предусмотрено...

И ещё хотят опять переложить на плечи жильцов и реконструкцию сетей, и ремонт домов. В противном случае будут отключены от подачи воды полностью дома. И это тоже предусмотрено в законе № 303. Неслыханное насилие!

Этого нельзя допустить ни в коем случае! Будем ждать, когда «Apă-Canal» обратится в НАРЭ с этой преступной просьбой, и действовать!

Думитру Барбалат: Поставщик воды и НАРЭ всегда идут друг другу навстречу



- По статистике в Кишиневе живет 686 тысяч человек, - напоминает экономический аналитик Думитру Барбалат. - Общая площадь жилого фонда: в 2015 году - 15,5 миллиона кв.м., в 2016-м. - 16,5 миллиона. За год рост на миллион! В среднем на одного жителя приходилось в 2016 году около 24,2 кв.м..

В 2016 году кишиневцы использовали (или на них списали) 43,1 миллиона кубометров воды, за 9 месяцев 2017 года - 32,2 миллиона. Примерно по 5,2 кубометра на одного жителя в месяц. Многовато!

Поставщик воды вправе дописывать в квитанциях все мыслимые и не мыслимые утечки, разницу между показаниями общего домового счетчика и показаниями квартирных счетчиков. И эта разница будет всегда.

Во-первых, потому, что никогда показания всех счетчиков не снимаются одновременно, в один день. Во-вторых, потому что при снятии показаний всегда округляется количество кубометров до целой единицы.

Многолетняя статистика показывает, что поставщик воды всегда дописывает всем пользователям как минимум по одному кубометру. С учетом того, что в столице около 200 тысяч квартир и домов, в среднем за год переплата составляет не менее 2,5 миллионов кубометров. Это около 27 миллионов лей. И при таких поборах МП и НАРЭ всегда идут друг другу навстречу, повышая тариф за воду. Почему же все жители города молчат, ежемесячно переплачивают и никто не возмущается?

Есть портал, где можно найти показатели по водоснабжению по всем странам мира. Вот какие там данные по Кишиневу за 2012/2016 годы в процентах: покрытие услугами водоснабжения - 89,31/90,25, покрытие услугами канализации - 87,28/86,91, продано воды по приборам - 89,71/66,98.

А где 33 процента, треть воды?

Сколько потребителей услуг у водоканала? Сколько воды за год прокачивается в систему? Сколько используется де факто и сколько утекает? Таких данных мне не дали.