Плахотнюка попытались убить известные тяжкими преступлениями таджик и трое киевлян

Национальная полиция Украины завершила расследование по покушению на убийство Влада Плахотнюка.

Организатором подготовки убийства лидера ДПМ оказался 45-летний уроженец Таджикистана. Его и еще трех участников преступной группировки, киевлян 1984, 1994 и 1993 годов рождения, задержали украинские полицейские. За убийство бывшего вице-спикера Молдовы Влада Плахотнюка злоумышленники должны были получить 200 тысяч долларов.

Задержанная за организацию покушения на Плахотнюка преступная группировка и ее лидер обвиняются в совершении других тяжких преступлений на территории Украины. На их счету похищение в Киеве и незаконное лишение свободы предпринимателя, за освобождение которого злоумышленники требовали выкуп. Полицейские установили причастность группировки к разбойному нападению и убийству фермера в Киевской области.

- В 2015 году уроженец Таджикистана организовал банду для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Целью злоумышленников была исключительно выгода. Свои нападения совершали с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. Четверо участников организованной преступной группы причастны также к ряду тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины. Среди них – похищение человека, разбойное нападение и убийство, - сообщили в Нацполиции Украины.

Ранее правоохранительными органами Молдовы было завершено расследование в отношении еще 7 человек, которые являются соисполнителями и пособниками заказного убийства политика. Всего по делу о покушении на лидера ДПМ Владимира Плахотнюка в Молдове и Украине было задержано 17 человек.