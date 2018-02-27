Игорь Боцан: Форум в Томай следует рассматривать через призму приближающихся выборов

Форум в Томай, состоявшийся 24 февраля (на котором около 500 участников призвали к единству в борьбе против унионизма, пр. ред.), следует рассматривать через призму приближающихся парламентских выборов. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие „ADEPT” Игорь Боцан в интервью для Радио Свободная Европа, цитируемом IPN.

„То, что мы видели в 2014 году, то, что видели в 2016 году и то, что мы видим в настоящее время, вполне вписывается в эту формулу – в борьбу за власть. На словах они прорусские и, вероятно, так и есть, но когда дело доходит до формирования большинства в Народном собрании, формируют в соответствии с интересами правящей партии, а деньги для развития, как я уже говорил, они получают в основном со стороны Европейского союза”, - отметил эксперт.

Игорь Боцан считает, что решение расширенного собрания местных органов власти Гагаузии о праздновании в 2018 году „100 лет румынской оккупации”, в то время как румыны празднуют „100-летие Великого объединения”, является следствием обещаний президента Игоря Додона, который в 2016 сказал, что в первые 100 дней нахождения в должности запретит унионизм, потому что унионизм является самой опасной перспективой для Республики Молдова. „Более того, Игорь Додон, как обычно, угрожает, чтобы мы не играли с огнем, потому что будет гражданская война, и в Томай были слышны голоса, которые заявили, что возьмут оружие в руки, чтобы защитить себя против унионизма”, - заявил Игорь Боцан.

Директор ADEPT считает, что заявления местных органов власти южного региона и то, что делают местные органы власти из почти 40 примэрий, которые подписали символические заявления об объединении с Румынией, отражает предвыборную борьбу. Результатом этого является еще большая поляризация Республики Молдова и последствия выборов. „Я увидел, что в Гагаузии депутаты демократы Дудогло и Дудник хотели как-то оправдаться в глазах гагаузов, почему входят в эту мажоритарную коалицию, которая запрещает российские телеканалы, которая требуют вывода российских войск из Приднестровья”, - отметил Игорь Боцан.

Что касается серьезности заявлений члена правительства о том, что все, что решается в Томай выше закона (со ссылкой на башкана Ирину Влах), Игорь Боцан сказал, что ему совсем не кажется это серьезным, потому что они сами говорят, что власти Кишинева не имеют легитимность. „По крайней мере, г-жа Влах, которая была поддержана социалистами и которая идет от Партии коммунистов сразу же после избрания на должность башкана очень ясно, прямо сказала: „Я прорусский политик, более 90% гагаузов поддерживают Россию”, а Владимир Воронин, ее бывший наставник, так же очень ясно сказал тогда: „Ирина Влах выиграла благодаря СМИ и поддержки со стороны Российской Федерации”. Так что, все очень ясно”, - сказал в заключении эксперт.

В резолюции, за которую проголосовало примерно 500 человек в рамках расширенного совета всех гагаузских властей, собранного в селе Томай, участники выразили четкую позицию по сохранению гагаузской автономии и государственности Республики Молдова, призвав к единству в борьбе против унионизма. Гагаузия призывает Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, Соединенные Штаты Америки, Турцию и Российскую Федерацию осудить „агрессивные притязания Румынии к фактической аннексии Республики Молдова”.