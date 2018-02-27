В Молдове существует чрезвычайно высокая коррупция и ее необходимо искоренить

Помимо малой коррупции, в Республике Молдова существует чрезвычайно высокая коррупция, злоупотребление властью, использование позиций в государственных органах или в администрации – явления, которые должны быть ликвидированы. Для борьбы с коррупцией нужна политическая воля, заявил глава Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко в интервью порталу Moldova Curată, цитируемый IPN.

По словам Петера Михалко, граждане должны быть уверенными в том, что общество, в котором живут, является справедливым, что есть учреждения, где можно найти справедливость и истину. „Любое влияние на государственные органы, которое делает людей неравными перед законом в государственных учреждениях, является частью коррупционной практики. Учреждения должны работать, в первую очередь, честно, правильно с гражданами, должны иметь и свои собственные надежные системы внутреннего контроля и должны существовать и системы контроля со стороны других учреждений, чтобы граждане имели возможность обращаться за справедливостью в случае каких-то подозрений относительно неправильного отношения со стороны государственных”, - сказал Петер Михалко.

Коснувшись порядка проведения государственных закупок в учреждениях, в которых часто побеждают родственники и близкие высокопоставленных лиц, которые организуют эти аукционы, посол ЕС в Молдове отметил, что каждый случай должен быть проверен отдельно. „Важно, чтобы работали все системы контроля в каждом учреждении, поскольку эти системы существуют для защиты учреждений, чтобы политическое руководство не делало ничего в учреждениях, что противоречило бы закону, а так же для защиты граждан и государственных средств. Чтобы граждане были уверенными в том, что им предоставляется лучшие услуги по лучшим ценам. Должно быть и несколько уровней контроля, если мы говорим о центральных или местных органах власти, со стороны Счетной палаты, например”, - отметил посол ЕС.

По словам Петера Михалко, контроль должен быть функциональным, а для этого должна быть воля, желание служить людям, которые в конце каждого избирательного периода дают оценки этим результатам.

Петер Михалко сказал, что „благодарность” или „сувениры”, которые предлагают некоторые люди другим людям за некоторые услуги, нельзя прощать. „Люди должны понимать, что именно они платят за все эти государственные услуги, потому что они платят налоги, и они являются теми, которые имеют в своих руках суверенитет в государстве”, - отметил посол ЕС. „Когда люди будут чувствовать, что они имеют контроль над государственными структурами, тогда они будут уверенными в том, что этих явлений не существует”, - отметил Петер Михалко.

Он добавил, что расследование банковского мошенничества является проверкой расследования, искоренения и наказания коррупции в Республике Молдова.