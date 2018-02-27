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Совет ЕС подтверждает поддержку для Молдовы, но напоминает об условиях
27.02.2018

Республика Молдова добилась некоторых успехов в течение последних двух лет, однако начатые реформы должны быть продолжены и реализованы правильно. Обсуждая отношения с Молдовой, Совет иностранных дел Европейского союза подтвердил вчера, 26 февраля, поддержку стране, однако подчеркнул, что эта поддержка предоставляется при условии реализации многих реальных реформ, в частности в области правосудия, борьбы с коррупцией и экономики, передает IPN.

В связи с этим, совет выразил разочарование тем, что некоторые рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся избирательной системы, не были соблюдены. Среди нерешенных проблем отмечено отсутствие национального консенсуса в области избирательной реформы и уязвимости кандидатов по одномандатным округам перед влиянием деловых людей или других внешних актер.

Вместе с тем, руководство ЕС отмечает необходимость существования свободной и беспристрастной прессы. В этом контексте Молдова должна внедрить реформы против концентрации собственности СМИ в руках отдельных узких групп.

Несмотря на то, что министры иностранных дел Европейского союза согласились с тем, что реформы в банковском секторе были удачными и стабилизировали ситуацию, они напомнили о необходимости выявления и привлечения к ответственности всех виновных в краже миллиарда.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что основной идеей выводов совета является подтверждение поддержки ЕС для Молдовы. С другой стороны, чтобы эта поддержка имела результаты, молдавские власти должны проводить четкие акции в борьбе с коррупцией, реформе юстиции и в области экономики.

Кроме того, в тексте выводов Совета иностранных дел было неоднократно подчеркнуто, что макрофинансовая помощь предоставляется при условии выполнения действий, предусмотренных в Меморандуме о взаимопонимании и в предварительных политических условиях.


 
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