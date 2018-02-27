Написана книга о жизни супруги Дмитрия Кантемира

В Кишинэу прошла презентация книги заместителя директора Института истории, государства и права при Академии наук Молдовы Лилии Заболотной «История жизни Марии Кантемир в письмах и документах».

Как сообщает ТРИБУНА, в книге идет речь о жизни Марии Кантемир и представлено более 50 документов.

Генеральный секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО Константин Руснак в ходе презентации книги отметил, что в ней отражены подробности жизни женщины 200 лет назад. «В ЮНЕСКО у нас теперь есть специальная программа по проблемам женщин. Читая эту книгу, понимаешь, что у нас были женщины, которыми мы можем гордиться. Все события, описанные в книге, подтверждены архивными данными из Санкт-Петербурга и Польши. Книга издана на русском языке, потому что архивные данные также на русском», — отметил он.

Археограф Национального музея этнографии и естественной истории Теодор Канду отметил, что в книге содержатся многочисленные архивные данные. «Благодаря авторам книги обнародованы факты из жизни Дмитрия Кантемира. Описана жизнь Российской Империи. Книга будет полезна тем, кто хочет узнать больше о жизни Кантемира», — заявил он.

Kристина Пендя