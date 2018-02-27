27 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Досрочные выборы в столице заложат основу для победы Проевропейских сил на всеобщих выборах
27.02.2018

«Дорин Киртоакэ уверен, что одержит победу на досрочных выборах примара, если их не отложат. Он заявил, что своей отставкой предупредил европейские структуры о несоблюдении ряда соглашений», — пишет в своем блоге бывший министр, либерал Юрий Киринчук.

По его словам, «это должно повлечь за собой меры, что призовут власти к порядку». «Внутри страны проблем возникнуть не должно. Формула успеха известна, ее уже три раза применяли на выборах примара Кишинэу.  Дорин считает, что правоцентристские партии должны отдельно участвовать в выборах. Блоки необходимо будет создать во втором туре», — пишет Киринчук.

Также Киринчук цитирует Киртоакэ: «Сначала в выборах участвуют все желающие, а во второй тур выйдут по представителю от правых и левых сил. Тогда необходимо выдвинуть единого кандидата. Если мы одержим победу в Кишинэу и Бэлць, тогда мы одолеем режим и на парламентских выборах».

«Почему прав Киртоакэ? Потому что либералы и их кандидат будет продвигать на выборах идею объединения, а унионисты не могут не победить в столице, хотя некоторые уже хотят отложить эти выборы. Они боятся воли народа, который сыт пустыми обещаниями, при том, что у нас есть пример объединения Германии», — пишет Киринчук.

Он также считает, что «крайне важно осознавать, что досрочные выборы в столице заложат основу для победы проевропейских сил на всеобщих выборах».

Кристина Пендя 


 
Количество просмотров:
199
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.