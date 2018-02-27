«Дорин Киртоакэ уверен, что одержит победу на досрочных выборах примара, если их не отложат. Он заявил, что своей отставкой предупредил европейские структуры о несоблюдении ряда соглашений», — пишет в своем блоге бывший министр, либерал Юрий Киринчук.

По его словам, «это должно повлечь за собой меры, что призовут власти к порядку». «Внутри страны проблем возникнуть не должно. Формула успеха известна, ее уже три раза применяли на выборах примара Кишинэу. Дорин считает, что правоцентристские партии должны отдельно участвовать в выборах. Блоки необходимо будет создать во втором туре», — пишет Киринчук.

Также Киринчук цитирует Киртоакэ: «Сначала в выборах участвуют все желающие, а во второй тур выйдут по представителю от правых и левых сил. Тогда необходимо выдвинуть единого кандидата. Если мы одержим победу в Кишинэу и Бэлць, тогда мы одолеем режим и на парламентских выборах».

«Почему прав Киртоакэ? Потому что либералы и их кандидат будет продвигать на выборах идею объединения, а унионисты не могут не победить в столице, хотя некоторые уже хотят отложить эти выборы. Они боятся воли народа, который сыт пустыми обещаниями, при том, что у нас есть пример объединения Германии», — пишет Киринчук.

Он также считает, что «крайне важно осознавать, что досрочные выборы в столице заложат основу для победы проевропейских сил на всеобщих выборах».

Кристина Пендя