"Из-за действий Украины Молдова станет пустыней": Ради геополитики страна пожертвует Днестром

Ситуацию вокруг украинксих ГЭС на Днестре многие экологи расценивают как критическую для экологии реки. Тем не менее, не так давно правящее большинство в парламенте Молдовы отказалось заслушать правительство по этому вопросу.

Депутат от ЛДПМ Вадим Пистринчук заметил, что «многие неправительственные организации представляют данные, согласно которым украинские власти просят Молдову предоставить 20 га для развития Днестровской ГЭС», передает Infotag.

«Об этом говорят и неправительственные организации из Одессы, которые озабочены качеством воды. Если межправительственные переговоры по этому вопросу ведутся, то хорошо бы парламенту знать об этом, как и обществу, чтобы исключить различные интерпретации», — считает он.

Депутат-социалист Влад Батрынча отметил, что правительство и парламент «из геополитических интересов, а также из-за политики сохранения хороших отношений с Украиной, делает все возможное, чтобы не допустить обсуждения этой проблемы».

«Днестр может испариться, а Молдова станет пустыней из-за строительства новых ГЭС на Днестре. Киевские инвесторы, которые будут строить новые станции, уже получили одобрение своих проектов, поэтому в ближайшее время могут начать строительство», — сообщил он.

Депутат от ПКРМ Елена Боднаренко напомнила, что «в 2017 г. гражданское общество провело ряд акций протеста в защиту Днестра, которые были поддержаны жителями Украины и Приднестровья».

«В прошлом году парламент принял декларацию в защиту Днестра и против строительства на нем новых ГЭС, поэтому в рамках парламентского контроля будет правильно вернуться к этому вопросу», — считает она.

Парламентское большинство, однако, обсуждать инициативу отказалось.

ИГОРЬ КРУДУ