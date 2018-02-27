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Экономика
Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Молдове
27.02.2018

Финансисты и страховщики обошли сотрудников IT-отрасли по размеру средней зарплаты, расположившись на первой строчке в списке самых высокооплачиваемых специальностей.

По данным Национального бюро статистики, к концу прошлого года сотрудники банковской и финансовой сферы получали в среднем 13 тысяч леев - на две тысячи больше, чем в третьем квартале. В сфере IT средний заработок составил 12 800. Дальше - энергетический сектор со средним окладом в 11 тысяч. 

Получают работники этих областей почти вдвое больше средней зарплаты по экономике, которая в четвертом квартале составила 6100 леев. За год этот показатель вырос на 12,4 процента


 
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