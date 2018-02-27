Премьер-министр Румынии совершает рабочий визит в Кишинёв

Премьер-министр Румынии Василика-Виорика Дэнчилэ совершает рабочий визит в Республику Молдова во вторник, 27 февраля. У румынской чиновницы запланированы встречи с премьер-министром Павлом Филипом и председателем парламента Андрианом Канду. В ходе визита Виорика Дэнчилэ и Павел Филип примут участие во встрече с представителями Еврорегиона Сирет-Прут-Нистру и откроют Ассоциацию румынских инвесторов в Республике Молдова.

Как сообщает молдавское правительство, встреча двух премьер-министров начнётся в 10.00 в Государственной резиденции по улице Н. Йорга, 23. Управление сообщений и протокола Государственной канцелярии осуществит протокольную съёмку и предоставит снимки в распоряжение средств массовой информации. Совместное фотографирование двух премьеров состоится в 10.30, за которым последует заседание делегаций Республики Молдова и Румынии в расширенном формате. Представители средств массовой информации смогут вести протокольную съёмку заседания. Премьер-министры Павел Филип и Василика-Виорика Дэнчилэ сделают заявления для прессы к 11.40.

Встреча с председателем парламента Андрианом Канду запланирована на 12.15, в здании парламента.

В 16.20 премьер-министры Павел Филип и Василика-Виорика Дэнчилэ примут участие в церемонии открытия Ассоциации румынских инвесторов в Республике Молдова. Мероприятие состоится в Академии наук Молдовы. В 18.00 премьер-министры встретятся с представителями Еврорегиона Сирет-Прут в отеле Radisson Blu Leogrand.

„Хочу заверить власти в Кишинёве и граждан за Прутом в том, что Румыния продолжит твёрдо поддерживать усилия Республики Молдова на её европейском пути. Правительство Румынии будет оказывать поддержку в ускорении процесса реформ, в том числе в свете приоритетов, принятых Кишинёвом на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом. Наши совместные проекты призваны способствовать более тесной связи Республики Молдова с европейским пространством и улучшению жизни граждан”, - заявила Василика-Виорика Дэнчилэ, слова которой приводит пресс-релиз румынского правительства.

В связи с визитом премьер-министра Румынии в Кишинёв Национальный инспекторат патрулирования предупреждает об ограничениях движения транспорта в течение дня. Так, дорожное движение будет ограничено в периметре улиц М. Бэнулеску-Бодони – Букурешть – Мария Чеботарь – 31 августа 1989 года, а также в периметре бульвара Штефана чел Маре и улиц М. Бэнулеску-Бодони – Вероника Микле – А. Пушкин. Кроме того, речь идёт о следующих участках: бульвар Штефана чел Маре – ул. Чуфля (возле здания АНМ) и ул. Буребиста – бул. Дачия, в окрестностях Института матери и ребёнка.