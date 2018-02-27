Совет ЕС пытается послать сигналы в связи с проблемами, остающимися на повестке дня

Совет Европейского союза по иностранным делам пытается послать сигналы не только политическому классу Республики Молдова, но и обществу в целом, в связи с теми проблемами, имеющими отношение к Молдове, которые остаются на повестке дня Евросоюза. Такое мнение высказал исполнительный директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза, комментируя выводы Совета Европейского союза по иностранным делам относительно Республики Молдова, которые были обнародованы в понедельник, 26 февраля, передаёт IPN.

По его словам, они представляют собой и призыв к молдавским властям обеспечить выполнение не только условий, принятых Кишинёвом в соответствии с Повесткой дня ассоциации с ЕС, но также и тех условий, которые изложены в Меморандуме о взаимопонимании по макрофинансовой помощи. „Эти выводы представлены практически накануне заседания Совета ассоциации с ЕС, предстоящего в конце апреля, которое даст уже более всеобъемлющую оценку текущему этапу двусторонних отношений с ЕС”, - сообщил Юлиан Гроза в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.

Обозреватель Николае Негру считает тон представленных в докладе высказываний европейских официальных лиц более сбалансированным по сравнению с докладом той же структуры от 15 февраля 2016 года, в котором основное внимание было уделено тому, что необходимо сделать. По его словам, в нынешнем докладе для властей просматривается причина испытывать удовлетворение, но есть и причины для беспокойства, поскольку в нём упомянуты очень многие серьёзные вещи, которых власти не сделали, хотя и обещали. „Тревожным сигналом для меня звучит тот факт, что выявлено отсутствие прогресса в плане раскрытия банковского мошенничества, привлечения к ответственности тех, кто ограбил банковскую систему, а также возврата денег”, - считает Николае Негру.

В понедельник, 26 февраля, Совет ЕС по иностранным делам вновь подтвердил, что он поддерживает Республику Молдова, однако подчеркнул, что эта поддержка обусловлена ​​осуществлением целого ряда осязаемых реформ, в частности в сферах правосудия, борьбы с коррупцией и в экономике.