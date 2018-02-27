Общество В Кишиневе на дорогах пробки: Водителей просят быть осторожнее из-за гололеда Сегодня лучше не спешить, так будет безопаснее. В столице некоторые участки дорог покрыты льдом. А еще образовались заторы. Буюканы: ул. В. Лупу в направлении ул.К. Стере; круговая развязка улиц Каля Ешилор – Иона Крянгэ – Штефана чел Маре; ул. Михая Витязул в направлении булл. Штефана чел Маре. Центр: бул. Штефана чел Маре от ул. Чуфля до ул. Измаил; пересечение ул. Букурешть с ул. Чуфля. Чеканы: ул. Вадул-луй-Водэ в направлении круговой развязки у TUTUN-CTC. Рышкановка: круговая развязка: Московский проспект – ул. Алеко Руссо – ул. Киевская; ул. Каля Орхеюлуй на пересечении с ул. Студенческой в направлении въезда в столицу; ул. Каля Орхеюлуй – круговая развязка с бул. Ренаштерий Национале, в направлении ул. Петрикань.

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