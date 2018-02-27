В Кишиневе на дорогах пробки: Водителей просят быть осторожнее из-за гололеда

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Общество
Сегодня лучше не спешить, так будет безопаснее.
В столице некоторые участки дорог покрыты льдом. А еще образовались заторы.
Буюканы:
ул. В. Лупу в направлении ул.К. Стере;
круговая развязка улиц Каля Ешилор – Иона Крянгэ – Штефана чел Маре;
ул. Михая Витязул в направлении булл. Штефана чел Маре.
Центр:
бул. Штефана чел Маре от ул. Чуфля до ул. Измаил;
пересечение ул. Букурешть с ул. Чуфля.
Чеканы:
ул. Вадул-луй-Водэ в направлении круговой развязки у TUTUN-CTC.
Рышкановка:
круговая развязка: Московский проспект – ул. Алеко Руссо – ул. Киевская;
ул. Каля Орхеюлуй на пересечении с ул. Студенческой в направлении въезда в столицу;
ул. Каля Орхеюлуй – круговая развязка с бул. Ренаштерий Национале, в направлении ул. Петрикань.
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