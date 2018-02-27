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Общество
В Кишиневе на дорогах пробки: Водителей просят быть осторожнее из-за гололеда
27.02.2018

Сегодня лучше не спешить, так будет безопаснее.

В столице некоторые участки дорог покрыты льдом. А еще образовались заторы.

Буюканы:

ул. В. Лупу в направлении ул.К. Стере;

круговая развязка улиц Каля Ешилор – Иона Крянгэ – Штефана чел Маре;

ул. Михая Витязул в направлении булл. Штефана чел Маре.

Центр:

бул. Штефана чел Маре от ул. Чуфля до ул. Измаил;

пересечение ул. Букурешть с ул. Чуфля.

Чеканы:

ул. Вадул-луй-Водэ в направлении круговой развязки у TUTUN-CTC.

Рышкановка:

круговая развязка: Московский проспект – ул. Алеко Руссо – ул. Киевская;

ул. Каля Орхеюлуй на пересечении с ул. Студенческой в направлении въезда в столицу;

ул. Каля Орхеюлуй – круговая развязка с бул. Ренаштерий Национале, в направлении ул. Петрикань.


 
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