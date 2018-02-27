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Каким будет диалог Молдовы и НАТО
27.02.2018

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски провел встречу замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения между республикой и Североатлантическим альянсом.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски заявил, что Молдова заинтересована в продолжении политического диалога и практическом сотрудничестве с НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. 

В понедельник Ульяновски провел встречу замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения между республикой и Североатлантическим альянсом. 

"Министр подтвердил заинтересованность страны в продолжении политического диалога и в практическом сотрудничестве с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями, предусмотренными Индивидуальным планом действий по партнерству Молдовы– НАТО на 2017-2019 годы, а также на основе принципа конституционного нейтралитета республики, — отмечено в пресс-релизе.

По Конституции Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики. Согласно социологическим опросам, большинство граждан против вступления страны в НАТО.


 
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