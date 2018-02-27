Федерика Могерини рассказала, проведения каких реформ в Молдове ждет ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в рамках интервью для "Radio Europa Liberă" заявила, что "ЕС поддерживает Молдову и ее граждан".

Европейский чиновник также добавила, что для того, чтобы поддержка была надежной, необходимо предпринять шаги в борьбе с коррупцией и в реформировании судебной системы, передает unimedia.info.

"Эти две вещи не противоречат друг другу. Наша поддержка - для людей и для страны, им нужны сильные, заслуживающие доверия национальные меры по борьбе с коррупцией, реформой правосудия и экономические реформы", заявила Федерика Могерини.

На вопрос корреспондента "Свободной Европы" в Брюсселе, когда будет одобрен первый транш финансовой помощи для Молдовы, учитывая, что ежемесячный отчет Совета ЕС по иностранным делам содержит больше критических замечаний по поводу правительства в Кишиневе, Федерика Могерини ответила, что первый транш будет одобрен только в случае достаточной оценки уровня выполнения условий экономической политики в Меморандуме о взаимопонимании и политических предпосылках.