Весна в Молдове начнется с морозов: температура опустится до -23 градусов

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Общество
Согласно прогнозу государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 27 февраля на всей территории страны ожидаются осадки в виде снега. В первые дни весны, на севере Молдовы ночью будет -19..-23 градуса, на юге -13..-17.
По всей стране действует жёлтый уровень метеоопасности в связи с резким снижением температуры воздуха. Предупреждение останется в силе до 2 марта.
На севере Молдовы температура будет колебаться днем от -8... до -10 С днем, а ночью -12...-15 С.
В центре республики ожидается от -7 до -10 С в дневные часы и -11...-14 С — ночью. На юге температура поднимется до -6...-9 С днем и -10...-13 С в ночные часы.
Сегодня в Кишиневе температура воздуха днем составит -8 С, ночью -12 С.
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