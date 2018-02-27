Весна в Молдове начнется с морозов: температура опустится до -23 градусов

Согласно прогнозу государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 27 февраля на всей территории страны ожидаются осадки в виде снега. В первые дни весны, на севере Молдовы ночью будет -19..-23 градуса, на юге -13..-17.

По всей стране действует жёлтый уровень метеоопасности в связи с резким снижением температуры воздуха. Предупреждение останется в силе до 2 марта.

На севере Молдовы температура будет колебаться днем от -8... до -10 С днем, а ночью -12...-15 С.

В центре республики ожидается от -7 до -10 С в дневные часы и -11...-14 С — ночью. На юге температура поднимется до -6...-9 С днем и -10...-13 С в ночные часы.

Сегодня в Кишиневе температура воздуха днем составит -8 С, ночью -12 С.