Когда кишинёвцев начнёт преследовать уличный свет?

Лидия Чебан

Три четверти бюджета муниципального предприятия Lumteh уходит на оплату электроэнергии, используемой для освещения Кишинёва.

Значительно сократить расходы на электричество, содержание и обслуживание можно, если перейти на светодиодные источники света. В молдавской столице лишь на трёх улицах полностью модернизирована система освещения. LED-фонари устанавливаются на пешеходных переходах и точечно на разных улицах. Масштабная модернизация пока невозможна из-за отсутствия комплексной программы и финансовых средств.

Мы живём в период, когда весь мир ищет варианты экономии электроэнергии и способы минимального отрицательного воздействия на окружающую среду. В этой связи всё более актуальным становится вопрос внедрения эффективного освещения. Самое распространённое на сегодняшний день – LED-освещение. Светодиодные источники света в последние годы активно вытесняют люминесцентные и энергосберегающие лампочки. В разных городах мира их применяют для освещения улиц, проезжих частей, парковых зон, домов, объектов промышленного и социального назначения.

Светодиодное освещение занимает лидирующие позиции на рынке за ряд своих преимуществ перед другими источниками света. Во-первых, срок эксплуатации светодиодных ламп в 5-10 раз выше, чем привычных нам люминесцентных (до 50 тыс. часов). Во-вторых, белый свет идентичен дневному, значит, близок к естественному. В-третьих, светодиоды потребляют в 1,5-2 раза меньше электроэнергии. В-четвёртых, установив специальные датчики освещённости и движения, LED-освещение можно сделать умным: при необходимости свет будет ярче, а при отсутствии движения более тусклым.

Вчерашний день

Проблема модернизации уличного освещения в молдавской столице обсуждалась в ходе публичных консультаций, организованных в примэрии 14 февраля. По словам муниципального советника Антона Лядского, существующая система освещения в Кишинёве давно устарела и нуждается в модернизации. Подавляющее большинство светильников – одинаковой мощности, освещение управляется вручную, а на всех участках дороги низкая светоотдача. Срок службы ламп в столице до 28 тыс. часов, нет гарантийного обслуживания и антивандальной защиты.

В отличие от LED-освещения, в котором световой поток распределён равномерно и отмечается низкий уровень ослепления участников дорожного движения, в ныне действующем в столице присутствуют тёмные пятна между опорами, регистрируется высокий уровень ослепления водителей и сохраняется одинаковая мощность света на всех участках, что приводит к неэффективному использованию светового потока.

Скромные успехи

Только постепенный переход на светодиодное освещение позволит значительно снизить как потребление электроэнергии, так и бюджетные расходы на содержание и обслуживание системы. По данным, представленным муниципальным предприятием Lumteh, в 2017 г. из его бюджета в размере 96,8 млн. леев, большая часть средств – 69,4 млн. леев была направлена на оплату электроэнергии, используемой для освещения города. Сегодня основная часть молдавской столицы оснащена обычными светильниками. Первым опытом установки в столице светодиодных источников света стал пр. Дачия, на участке от «Ворот города» до аэропорта. На этом отрезке было установлено 250 столбов, а бюджет модернизации составил около 25 млн леев.

Начальник МП Lumteh Вячеслав Буц сказал журналисту NOI.md, что сегодня, кроме дороги в аэропорт, полностью оснащены светодиодными осветительными приборами три главные улицы Кишинёва, реконструированные в рамках европейского проекта – пр. Штефана-чел-Маре и К. Негруцци, ул. В.Александри. На Штефана-чел-Маре и Александри использованы LED-светильники с пятилетним гарантийным сроком.

Программа по управлению и мониторингу снимает показания с каждого источника света, установленного на отремонтированных на европейские кредиты улицах, аккумулирует их, а затем передаёт всю информацию на сайт, позволяя вычислить потребление электроэнергии за один день, неделю и месяц. Таким образом, выяснилось, что 355 новых установленных осветительных приборов в течение месяца потребляют 21690 киловатт, а за один день - 712 кВт. 234 новых фонаря на проспекте Штефана-чел-Маре ежемесячно потребляют 15400 кВт, а за ночь - 500 кВт. Специалисты говорят, что эффективность или неэффективность невозможно измерить каким-то определённым прибором, а лишь спустя какое-то время, при сравнении расходов до модернизации и после.

Постепенно вкладываются в столице средства на модернизацию художественного и архитектурного освещения зданий. В 2017 г. на это было потрачено 678,5 тыс. леев. Директор Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион Штефэницэ, который первым привёз из-за границы идею художественной подсветки зданий, сказал, что в 2018 г. планируется реализовать проект по установке архитектурного освещения Национального дворца, Театра оперы и балета и Краеведческого музея. Световые решения художественного освещения фасадов были отобраны в ходе конкурса, проведённого недавно среди архитекторов и дизайнеров.

Валя Трандафирилор подождёт

Комплексной программы по модернизации всего уличного освещения в Кишинёве пока ещё нет. Однако, как отметил Вячеслав Буц, Lumteh постепенно заменяет нынешние осветительные приборы на светодиодные в общественных местах столицы, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. Если в плане модернизации значится улица, на которой уже есть около 30% фонарей с белым (жёлтым) освещением, то на ней монтируют новые приборы такого же цвета.

В 2017 г. было предусмотрено потратить на обновление уличного освещения 2,3 млн. леев, но на эти работы израсходовали 1,4 млн. леев. Светодиодные лампы были установлены на ул. Петрикань – Балканское шоссе (695,3 тыс. леев); Кодрилор, 10,10/1,10/2 (237,1 тыс.); Ксенопол-Коробан, Каллимаки-Сучевица (138,5 тыс.); Н. Георгиу (92,6 тыс. леев); Т. Стришка (245,3 тыс. леев). В бюджет предприятия на 2017 г. были заложены 725,7 тыс. леев и на модернизацию освещения в парке Валя Трандафирилор. Но, так как срочно нужно было решить вопрос с вывозом бытовых отходов на Цынцэренскую мусорную свалку, эти средства направили на реабилитацию электрических сетей ком. Цынцарены.

В 2018 г. Lumteh планирует заменить простые светильники на светодиодные лампы в парках столицы. В первую очередь намечено установить LED-приборы в парке Валя Морилор, затем в зоне отдыха Бориса Главана, Каля Мошилор. Дойдёт очередь и до парка Валя Трандафирилор, оставшегося в 2017-м без отведённых на модернизацию средств.

Специалист-светотехник, консультант Агентства энергоэффективности Молдовы Игорь Ионел говорит, что, если бы он отвечал за реализацию программы модернизации освещения в мун. Кишинёв, то начал бы обновление системы с участков, где вообще нет света или где оно не соответствует требованиям.

- Начав с неосвещённых мест, мы добились бы 100-процентного горения всех светоточек, - высказывает своё видение вопроса модернизации Игорь Ионел. – Взять, например, ул. Албишоара. Несмотря на то, что по ней курсирует довольно интенсивный транспортный поток, она освещена крайне плохо. И это - не самый отдалённый столичный район. У нас есть улицы, на которых освещение не обновлялось ещё с 1980-х годов, но мэрия почему-то начинает модернизацию именно с главных дорог, даже, несмотря на то, что предыдущие замены источников света проводились максимум 10 лет назад. Опять останавливаться на них неправильно. А на втором этапе я бы стал заменять уже существующую систему.

Экономия на безопасности?

У консультанта Агентства энергоэффективности есть замечания и к установке рабочими Lumteh светодиодных осветительных сетей на пешеходных переходах, на которые в 2017 г. из бюджета предприятия было потрачено почти 2 млн. леев. Идея якобы не была реализована правильно. Как результат, подсветка на пешеходных переходах эффективна только на тех улицах, где вообще нет или очень слабое освещение. Если установить более яркий источник света, пешеходный переход будет выделяться пятном. Чтобы этот эффект пропал, нужно довести улицу до нормального уровня освещённости, что вполне можно сделать, вложив дополнительные средства.

- Не всё идеально и на пр. Штефана-чел-Маре, - раскрывает очередные недоделки при реконструкции улицы Игорь Ионел. - Там при включении общего освещения пешеходные переходы по какой-то причине не освещаются. Всё управление осуществляется методом «включение-выключение», хотя сейчас есть другие возможности реагирования светодиодных приборов, вплоть до установки датчиков движения, присутствия. Нужны дополнительные инвестиции, чтобы довести всё до ума. Если сравнить со стоимостью светильников, то они не такие уж и неподъёмные.

Ошибки есть и в освещении, установленном на дороге, ведущей в аэропорт: на этом участке – жёлтый и неравномерный свет, а светодиодные лампочки были собраны из комплектующих частей у нас в Молдове. Меня многие убеждали, что LEDы не могут сделать освещение равномерным. До определённого момента все говорили, что дорога в аэропорт пролегает по улице с европейским освещением. Но всё познаётся в сравнении. Все разговоры и убеждения закончились с вводом в эксплуатацию модернизированного освещения на ул. Александри, а затем и на пр. Штефана-чел-Маре, - подытожил Игорь Ионел.

Начальник МП Lumteh Вячеслав Буц думает несколько иначе:

- В данном случае дело вкуса: одним нравится освещение белого цвета, а другим желтого. Невозможно однозначно сказать, какой из двух цветов хороший, а какой плохой. У каждого есть свои нюансы. Общество должно определиться и выбрать какой-то один из двух цветов, и в дальнейшем только такого вида источники света и будем устанавливать.

Нерентабельное производство

К тому же, как удалось выяснить из беседы с Вячеславом Буцом, они на предприятии рассматривают возможность в будущем производить в Кишинёве светодиодные лампочки. Об этом говорила и и.о. генпримара столицы Сильвия Раду в интервью NOI.md. В настоящее время в Молдове есть несколько производителей, которые на месте кустарно собирают LED-лампочки. Но о более масштабном производстве этого вида товара пока что-либо сложно было сказать главе Lumteh, т.к. все наработки пока ещё в сыром виде.

Специалист-светотехник Игорь Ионел же считает, что производить светодиодные лампочки в Молдове нереально, потому что это нерентабельно. Вокруг нас уже достаточно производителей, и мы никогда не сможем с ними конкурировать.

- К тому же у нас нет контролирующей базы: любой светотехнический продукт после изготовления должен пройти тестирование на соответствие, - аргументирует своё мнение специалист-светотехник. - У нас нет такой базы фотометрических исследований. Нет ни специалистов, ни самого оборудования. А заказывать тестирование в лабораториях Европы – дорогостоящее удовольствие. Можно допустить, что на внутреннем рынке будут изготавливаться светодиодные лампы под конкретный проект, но и в этом случае можно только привозить готовые модули и заниматься отверточной сборкой. И я это говорю не потому, что против такой перспективы, а реальности таковы.

С новыми силами

Но Вячеслав Буц, пришедший в примэрию в составе команды Сильвии Раду, характеризуемый как профессионал и грамотный специалист, надеется, что не за горами то время, когда Кишинёв полностью перейдёт на светодиодное освещение, которое будет управляться с помощью автоматизированной программы.

- Это - нормальное решение, мы к этому идём, - говорит глава Lumteh. - Это не те провода, которые были проведены под землёй ещё в советские времена, давно уже устарели, и только мы знаем, как их эксплуатируем. Их однозначно надо заменить на новые системы, которые управляются по сигналу. Это стоит немалых денег, но к этому нужно идти. Сегодня же мы пока работаем, исходя из средств, заложенных в бюджете.

По самым грубым подсчётам бизнесмена, председателя общественной организации «Союз родителей Молдовы» Алексея Иванцова, присутствовавшего на публичных консультациях, на модернизацию уличного освещения в столице нужно не менее 25 млн евро. «Приблизительно на 500 км дорог в Кишинёве понадобится около 25 тыс. LED-светильников (из расчёта хотя бы по 50 на каждый километр). Цена более или менее качественного светодиода – 400 евро. Значит, только лампочки обойдутся в 10 млн евро. Столько же уйдёт на оплату работы и другие расходы. Эта сумма большая для бюджета Кишинёва, но вполне подъёмна для иностранных инвесторов», - считает бизнесмен.

Первый светодиодный город в Молдове

Светодиодное освещение к 2021 г. появится и на улицах Калараша. Этот молдавский город станет первым в стране, в котором уличное освещение будет заменено полностью. Дело в том, что местные власти в сотрудничестве с IDIS Viitorul разработали проект по энергоэффективности, который был отобран и получит финансирование от ЕС в размере 550 тыс. евро. Общая стоимость работ оценивается в 680 тыс. евро. Разницу должны будут покрыть местные органы власти. Новые LED-фонари будут установлены на 23 улицах, общая протяжённость которых – 21 км. Работы планируется начать в августе 2018 г.

По словам эксперта в области энергетики IDIS Viitorul Иона Мунтяну, в рамках проекта планируется заменить 500 осветительных приборов, а экономия денежных средств составит 6500 евро в год. Также уменьшатся расходы на содержание и обслуживание сетей и снизится выброс в атмосферу углекислого газа. На 35% уменьшится и ежегодное потребление электроэнергии.

LED City завоёвывает мир

Переход на светодиодное освещение происходит во многих городах мира. В японском Токио уже несколько лет используются LED-технологии для городского уличного освещения. В США с 2007 г. реализуется программа LED City. Первым городом, в котором она была реализована, был г. Роли штата Северная Каролина. Инвестиции в освещение составили $ 42,3 тыс., а экономия в первый год эксплуатации оборудования - около 50 тыс. кВт, а в деньгах – $ 2,8 тыс. долларов. Ещё $ 3325 удалось сэкономить на обслуживании оборудования.

С 2008 г. программа перекочевала в другие страны, на три других континента. В Европе она была запущена с 2008 г. Первым участником проекта стал итальянский муниципий Торрака. В нём было заменено всё уличное освещение - установлено 700 светодиодных светильников. Поэтому он получил название первого светодиодного города в мире. Эта же программа была осуществлена и в испанском Мадриде.

Мировая программа по переходу на светодиодное освещение разворачивается и под управлением The Climate Group’s в 13 крупнейших городах мира, расположенных в семи странах - от Лондона в Великобритании и Нью-Йорка в США до Тяньцзиня в Китае и Калькутта в Индии. LED-освещение появляется и в ряде городов стран СНГ. А когда кишинёвцев начнёт преследовать уличный свет?