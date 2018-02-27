Остаф: Выводы Совета ЕС по иностранным делам важны для Молдовы

Выводы Совета Европейского союза по иностранным делам, высказанные в понедельник, 26 февраля, имеют определяющее значение для Республики Молдова.



В то же время сожаления, выраженные Советом, относятся к прошлому, а не к будущему, считает директор Ресурсного центра по правам человека Сергей Остаф. Такое мнение он высказал в эфире передачи «Фабрика» на канале Publika TV, сообщает IPN.

«Сожаление, что Республика Молдова приняла смешанную избирательную систему, относится к прошлому, а не будущему, и это не является условием. Это констатация Совета, и, безусловно, сожаление является частью пределов признания и предела действия любого государства, в данном случае – Республики Молдова», – утверждает Сергей Остаф. По его словам, будущие отношения строятся на трех аспектах, упомянутых в этих выводах: необходимости обеспечения свободных и справедливых выборов до выборов, в день выборов и после выборов. Кроме того, важно обеспечение функционирования демократических институтов и многопартийности политической системы Республики Молдова.

Вице-директор Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук отмечает, что на Совете ЕС по иностранным делам обсуждали ситуацию в трех государствах – Республике Молдова, Венесуэле и Сирии. «Создалось впечатление, что ЕС, перед лицом нестабильности процесса реформ в Республике Молдова и возможного изменения позиций на общем уровне, пытается определить устойчивую поддержку, чтобы, независимо от политических изменений, которые могут произойти, в Молдове сохранился процесс модернизация. В этом заявлении не так много нового. Вещи общеизвестные, но дело в том, что в Республике Молдова все измеряется отношением ЕС к тому или иному процессу», – сказал Виктор Жук.

Совет ЕС по иностранным делам вновь подтвердил свою поддержку Молдове в понедельник, 26 февраля, но подчеркнул, что эта поддержка обусловлена ​​более реальными реформами, в частности в области правосудия, борьбы с коррупцией и экономики.