Евреи по всему миру начали праздновать Пурим - самый веселый праздник в иудаизме. Это время застолий, карнавалов, шуток и смеха. Члены еврейской общины Молдовы приурочили к празднику организованный поход в цирк.

"Этот праздник символизирует радость спасения. В его основе - предание о событиях, произошедших в Персии две с половиной тысячи лет назад".

"Был военачальник Aман, которому не понравилась, как вёл себя представитель общины. Он должен был поклонится, на что тот дерзко ответил, что мы поклоняемся только богу", - сказал режиссер Иосиф Шац.

По легенде, обиженный Аман захотел истребить евреев. Его козни раскрыла царица Эстер. В честь нее и устраивают карнавальные шествия.

"Всё, что выглядело одним, в итоге стало другим. Именно в этом отсылка к переодеванию. Вещь она не такая, как кажется. И кстати, имя Эстер - это сокрытие, так переводится", - сказал раввин Шимшон Даниэль Изаксон.

Представление в цирке - это праздник для детей. А взрослые в Пурим должны напиться допьяна, это тоже традиция.

"О да. И опять же, отсылка к той же идее. Ты когда выпил, по-другому смотришь на мир. И в этом идея этого момента", - сказал раввин Шимшон Даниэль Изаксон.

В этом году Пурим выпадает на 28 февраля и 1 марта. У евреев в эти дни принято обмениваться подарками и сладостями и обязательно помогать бедным.<iframe width="770" height="433" src="https://ru.publika.md/embed/3357022" border="no" frameBorder="0" scrolling="no" style="border: 0px;"></iframe>