Засланные казачки: трое гражданских активистов собираются участвовать в конкурсах на занятие вакансий в столичной мэрии

Условия конкурса на замещение должностей глав управлений примэрии Кишинева вызывают вопросы. Есть опасения, что цель реформы - не повысить эффективность муниципальной власти, а назначить нужных людей в примэрию, считают гражданские активисты Серджиу Унгуряну и Василе Попеску.



Заявление сделано 27 февраля перед заседанием муниципального совета на брифинге, темой которого стали новые кадровые назначения и конкурсы на занятие вакансий.

В брифинге принимали участие Сергей Унгуряну - председатель общественной организации «Welfare», Алла Ревенко - председатель общественной организации «Părinți Solidari», Василий Фотеску – адвокат, профессор права, председатель клуба велосипедистов.

Объявление о конкурсах на занятие вакантных должностей начальников семи управлений примэрии были размещены на ее сайте, документы принимаются до 28 февраля. Участники брифинга отметили это как хороший показатель транспарентности (https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=20900&t=%2FPresa%2FComunicate-de-presa%2FConcurs-pentru-functiile-publice-vacante-din-cadrul-Primariei-municipiului-Chisinau).

Тем не менее, по словам Аллы Ревенко, надежды на улучшение не оправдались. На прошлой неделе было объявлено об отставке ряда руководителей муниципальных предприятий и назначении новых - без конкурсов и условий. Она отметила, что такие экспресс-увольнения могут повлечь за собой ещё большие проблемы: чиновники уходят, не отчитавшись о своей деятельности, а они, возможно, допускали злоупотребления полномочиями или другие нарушения.

Ревенко предположила, что многие конкурсы проводятся «под определенных людей». Это подтверждается странными условиями и критериями отбора кандидатов: создаётся впечатление, что цель – не навести порядок, а освободить места «нужным» людям.

Василий Фотеску привел список нарушений при объявлении конкурса и приёме документов. Непонятные условия, например, выдвинуты для кандидатов на должности в генеральном управлении транспорта и путей сообщения: помимо образования в данной сфере, требуется наличие диплома по таким специальностям, как архитектура и инженерное строительство мостов и железных дорог.

Сергей Унгуряну отметил, что чиновники должны назначаться по определённым и всем понятным критериям, с соблюдением принципов транспарентности. Трое гражданских активистов (и не только они) собираются подавать документы на регистрацию в качестве участников в конкурсах на различные должности с целью продемонстрировать процедурные нарушения и нетранспарентность отбора кандидатур.

Новому руководству примэрии предложено приостановить конкурс по отбору руководителей управлений, а все назначения на должности руководителей муниципальных предприятий проводить через открытые, прозрачные конкурсы, с привлечением прессы и гражданского общества.

Участники брифинга намерены обжаловать процедуры проведения конкурса и уже подали предварительное заявление (https://www.privesc.eu/Arhiva/80186/Briefing-sustinut-de-reprezentantii-societatii-civile-privind-noi-numiri-si-concursuri-pentru-posturile-vacante-din-Primarie).