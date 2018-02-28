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Андриан Канду: Вместе с Румынией Молдове легче идти по пути в ЕС
27.02.2018

Вместе с Румынией Молдове легче идти по пути в ЕС. Несмотря на политические диспуты, Республика Молдова и Румыния будут вместе проводить значительные проекты.

Об этом заявил спикер РМ  Андриан Канду на встрече с румынским премьер-министром Виорикой Дэнчилэ, передает moldpres.md

Как уточнили в пресс-службе парламента, Андриан Канду отметил, что парламент Республики Молдова будет оказывать дальнейшую поддержку осуществлению внедряемых  молдавско-румынских проектов. Речь идет о проекте взаимоподключения Республики Молдова с европейским энергетическим рынком и обеспечении энергетической безопасности нашей страны, проекте SMURD, поддержке румынских инвестиций, в том числе в финансовой сфере.

В свою очередь, Виорика Дэнчилэ отметила, что Румыния будет продолжать помогать Республике Молдова на пути европейской интеграции, проводя целый ряд совместных проектов. «В год столетней годовщины  и в предшествующий председательству в Совете ЕС нам нужно проводить больше совместных проектов. Румыния была и будет послом Республики Молдова на европейском уровне», - подчеркнула премьер-министр Румынии.

Виорика Дэнчилэ предложила, чтобы первое совместное заседание правительств, запланированное на первый семестр этого года, дополнилось совместным заседанием   парламентов Республики Молдова и Румынии.


 
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