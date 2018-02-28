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Экономика
Влад Плахотнюк: в каждом селе будут асфальтированные дороги
27.02.2018

1200 километров местных дорог отремонтируют до конца года в рамках национальной программы "Хорошие дороги для Молдовы". О ее запуске объявил председатель Демократической партии после еженедельного совещания, на которое пригласили представителей кабмина. 

"Это самый большой и амбициозный проект по улучшению инфраструктуры в стране со дня провозглашения независимости. Запуск этой программы - не просто законодательная инициатива. Это обещание, которое мы - правящая партия - дали гражданам", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

По словам лидера ДПМ, программа коснется каждого села. 

"Мы отремонтируем дороги в каждом селе, независимо от партийной принадлежности мэров, так как нынешняя власть работает в интересах людей, каких бы политических взглядов они ни придерживались", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Влад Плахотнюк подчеркнул, что это только первый этап программы. В следующем году восстановить намерены дороги районного значения.


 
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