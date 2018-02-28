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С риском для жизни: Филип и Дэнчилэ поскользнулись при входе в госрезиденцию
28.02.2018

Премьер-министр Молдовы и его румынская коллега едва не упали при входе в госрезиденцию. 

С нелепой ситуации начался первый официальный визит в Молдову премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ. Ее молдавский коллега прибыл в здание госрезиденции на улице Николае Йорги заранее. При входе Павел Филип едва не упал, поскользнувшись на плитке в здании.  

В коридоре устроители предусмотрительно постелили традиционную красную дорожку. Но в холле гладкий кафель из-за мокрого снега намок, превратившись в каток. Даже после инцидента с Филипом ситуацию не исправили. Неловкий момент повторился с румынской гостьей. 

Филип вышел встречать Виорику Дэнчилэ к автомобилю. Одна из помощниц зашла в здание первой. На входе она тоже поскользнулась, и не упала только благодаря тому, что ее поймали охранники. Поэтому сама Дэнчилэ заходила уже под опекой молдавского коллеги. Она тоже поскользнулась на влажном кафеле, но помощник вовремя подхватил ее под локоть. Дальше румынский премьер-министр в неудобной обуви на высоком и тонком каблуке продолжила путь. 

Это первый визит главы румынского правительства в Молдову. Свой пост Дэнчилэ заняла в январе после отставки Михая Тудосе. В Кишиневе она провела встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом и председателем парламента Андрианом Канду. Дэнчилэ примет участие в совещании с представителями Еврорегиона и церемонии открытия Ассоциации румынских инвесторов в Республике Молдова.


 
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