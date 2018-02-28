Компанию Air Moldova наказали за перевозку «сомнительного» иностранца без документов

У гражданина Туркменистана не оказалось действительных документов или визы, необходимых для пересечения государственной границы.

Air Moldova снова стала фигурантом судебного разбирательства. Авиакомпанию оштрафовали на 27 тысяч леев за перевозку "сомнительного" пассажира. Перевозчика привлекли по п. 1. ст. 332 Кодекса о правонарушениях. Согласно ему, для пересечения государственной границы иностранные граждане должны иметь действительные документы - визу или вид на жительство.

На пограничном контроле задержали пассажира рейса Москва - Кишинев. Гажданин Туркменистана благополучно въехал в страну рейсом Air Moldova. Однако у него не было действительных документов или визы для пересечения государственной границы.

Авиакомпания пыталась оспорить решение, заявив, что не имеет правовых рычагов для контроля пассажиров. По словам представителей Air Moldova, они проверяют лишь документы, удостоверяющие личность, права требовать для проверки у пассажиров другие документы у них нет.

Кишиневский суд апелляцию отклонил. Компания поддала кассацию, указав, что протокол о нарушениях не соответствует законодательным положениям и был составлен в отсутствие их представителя. Однако Апелляционный суд Кишинева отклонил кассационную жалобу как необоснованную.